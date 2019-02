Astorre | grazie a magistrati e forze ordine per lotta a criminalità

romadailynews

: Casamonica, Astorre: stroncata infiltrazione mafiosa grazie alle forze dell'ordine - AreaDem : Casamonica, Astorre: stroncata infiltrazione mafiosa grazie alle forze dell'ordine -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Roma – “La richiesta di condanna avanzata oggi in tribunale dal pm Giovanni Musaro’ nei confronti di Antonio Casamonica e’ un ulteriore tassello del fondamentale lavoro che la giustizia sta conducendo nei confronti di un’organizzazione criminale che ha inquinato la periferia della Capitale.aie alledell’per lasenza tregua alla criminalita’.“La richiesta di oggi rende giustizia ai tanti cittadini che denunciano e hanno fiducia nello Stato come hanno fatto Roxana e le vittime della violenta aggressione al Roxy Bar, e con loro un intero quartiere”. Cosi’ in un comunicato il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno, in riferimento al processo per l’aggressione al Roxy Bar dell’aprile 2018.L'articoloper...