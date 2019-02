Assolto Francesco Modesto | l’accusa era usura aggravata dal metodo mafioso

calcioweb.eu

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Buone notizie per l'ex calciatore. L'attuale allenatore del Rende è stato infattidaldidal, in mattinata è arrivata la sentenza da parte del Tribunale di Catanzaro dove si è svolto il processo con rito abbreviato. Nei confronti del calciatore era stata richiesta una condanna a 8 anni ma alla fine è stata accolta la tesi difensiva dei legali dell'ex calciatore. Nel mese di agosto del 2016 operazione della DDA di Catanzaro che portò in carcere 14 persone e tra questi anche. Il calciatore fu in seguito scarcerato, adesso l'assoluzione.