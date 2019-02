Vauro | Ho sbagliato a votare M5S! Sono una polpetta avvelenata

ilgiornale

(Di domenica 3 febbraio 2019) "I magistrati accerteranno se ha commesso reati. Ma credo che la battaglia contro ciò che Salvini rappresenta non può essere vinta nelle aule di giustizia, ma si deve combattere con i mezzi della politica, della reazione sociale e, anche, mi spingo a dire, con una riscossa morale degli italiani". A dirlo è il vignettistaSenesi in un'intervista all'HuffPost in cui, oltre a criticare l'operato del ministro dell'Interno, fa un vero e proprio mea culpa per quanto concerne il Movimento Cinque Stelle."Se i 5 stelle si fossero posti davvero delle questioni etiche, questo governo non sarebbe mai nato. Invece, nel vuoto morale in cuiprecipitati, hanno consegnato il potere a un signore cinico, feroce, a tratti xenofobo, come Salvini", attaccache considera "altissime e gravissime" le responsabilità dei pentastellati che ora si trovano nella difficile situazione di scegliere se ...