Valanghe Friuli Venezia Giulia | allerta arancione oggi e domani

Friuli Venezia Giulia : rischio Valanghe “marcato” su Alpi Giulie e Canin : Il pericolo valanghe in Friuli Venezia Giulia è marcato (di grado 3 su 5) sulle Alpi Giulie e sul Monte Canin , e moderato (di grado 2) sul resto del territorio: lo riporta il Bollettino regionale odierno. Sopra i 1400 metri sono caduti 30 cm di nuova neve a occidente, 50 cm a oriente. Sulle Alpi Giulie e il Canin sono presenti numerosi accumuli da vento in tutte le esposizioni: tali accumuli, gia’ al passaggio di una singola persona, ...

Friuli Venezia Giulia : pericolo Valanghe “marcato” su Alpi Giulie e Canin : In Friuli Venezia Giulia è stato valutato pericolo valanghe “marcato” sulle Alpi Giulie e sul Monte Canin: il persistere di basse temperature – si spiega nel bollettino diramato dalla Struttura stabile centrale per l’attività di prevenzione del rischio da valanga – non favorisce il consolidamento del manto nevoso. Sulle Alpi Giulie e Canin esiste pericolo “marcato” per la presenza di accumuli da vento ...