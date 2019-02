Taekwondo | Cyprus Open 2019 | vittoria di Simone Alessio! Sul podio anche Roberto Botta

Taekwondo - Cyprus Open 2019 : Clara Trincia e Giada Al Haiwani in trionfo - tutti i risultati della seconda giornata : A Larnaka (Cipro) si è disputato il Cyprus Open, torneo di Taekwondo che oggi ha visto protagonisti gli juniores. Ottima giornata per l’Italia. Tra le 49 kg il podio è tutto azzurro: Clara Trincia sconfigge Elisa Al Haiwani per 33-19 nell’atto conclusivo, terza Sara Murru che in semifinale si era arresa alla Trincia per 21-10. Giada Al Haiwani festeggia tra le 52 kg surclassando la cipriota Markella Teggeri per 21-1 dopo aver ...

Taekwondo - Cyprus Open 2019 : ottimo secondo posto di Christian Malin tra i Cadetti nella prima giornata di gare : Ottime notizie per la spedizione azzurra al termine della prima giornata di gare del Cyprus Open 2019, primo appuntamento della nuova stagione per il Taekwondo. Sono scesi in pedana oggi, a Larnica, i Cadetti (atleti di età compresa tra i 12 e i 14 anni). L’unico azzurro in gara era Christian Malin, classe 2005 affiliato al Centro Taekwondo Ostia, che ha conquistato un’ottima seconda posizione nella categoria dei -41 kg. ...