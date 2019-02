Slittino | cdm | vince azzurra Robatscher

Slittino – Nation’s Cup : sorridono i due doppi italiani a Sigulda - staccato il pass per la gara di Cdm : Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier secondi e terzi nel doppio di Nation’s Cup a Sigulda. Robatscher 11ª nel singolo femminile Buona prova dei due doppi italiani in Nation’s Cup, con qualificazione scontata alla gara di Coppa del mondo. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner si sono classificati al secondo posto subito dietro la coppia lettone formata da Oskars Gudramovics e Peteris Kalnins che hanno ripetuto il successo della ...

Slittino su pista naturale – CdM juniores - ottimi risultati per gli azzurri nella tappa di Winterleiten : Coppa del mondo juniores a Winterleiten: Mittermaier e Staffler sul podio del singolo femminile, Haselrieder 3° tra gli uomini Due azzurre sul podio nel singolo femminile, uno in quello maschile. Comincia bene la Coppa del mondo juniores di Slittino naturale per l’Italia. A Winterleiten, in Austria, Daniela Mittermair e Nadine Staffler chiudono alle spalle della tedesca Lisa Walch, che riesce a resistere all’assalto delle due ...

Slittino su pista naturale - definita la formazione per l’opening di CdM junior a Winterleiten : Daniel ed Elias Gruber, Haselrieder, Mittermair e Staffler: ecco la formazione per l’opening di Coppa del mondo junior a Winterleiten L’Italia avrà cinque rappresentanti nell’opening stagionale della Coppa del mondo junior di Slittino naturale che si terrà a Winterleiten, in Austria. Gli atleti convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler sono tre uomini e due donne: si tratta di Daniel Gruber, Elias Gruber, Florian ...

Slittino - Julia Tauplitz ottiene il primo successo in CdM nella tappa di Calgary : quarta una splendida Voetter : Voetter da urlo a Calgary, è quarta a un nulla dal podio. primo centro della Tauplitz, Italia settima nella staffetta a squadre Dopo tre secondi posti consecutivi, arriva il primo successo per Julia Tauplitz nel singolo femminile di Coppa del mondo. La tedesca ha piegato sulla pista canadese di Calgary la resistenza della connazionale e leader della classifica generale Natalie Geisenberger, staccata di 104 millesimi, terza piazza per la ...