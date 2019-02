Serie C | il comunicato di risposta del Trapani

Serie C - il comunicato ufficiale su playoff e playout : Per la sola stagione sportiva 2018/2019, le promozioni dal Campionato Serie C sono aumentate da quattro a cinque e saranno regolate secondo le seguenti formule: a) Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone di Serie C è promossa direttamente in Serie B. b) Sono promosse in Serie B, come quarta e quinta squadra, le due vincitrici dei Play Off. II) PLAY OFF I Play Off verranno disputati dalle 28 squadre che, a conclusione della ...