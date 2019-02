Pagelle Genoa-Sassuolo 1-1 | highlights e tabellino del match

serieanews

: Le pagelle di Genoa-Sassuolo 1-1: una buona ora di gioco, poi il calo - CanaleSassuolo : Le pagelle di Genoa-Sassuolo 1-1: una buona ora di gioco, poi il calo - GenoaAddict : Le pagelle del Sassuolo - Steccano Rogerio e Babacar. Bene Berardi | TUTTOmercatoWEB - andreatakeapill : RT @fantagazzetta: Genoa-Sassuolo 1-1: tabellino, voti, assist e pagelle per il #fantacalcio -

(Di domenica 3 febbraio 2019)– Senza vincitori né vinti la sfida di Marassi tra. Un punto a testa per le due formazioni che non vale molto per la classifica, se non a fare un piccolissimo passo verso i rispettivi obiettivi. I liguri allungano le distanze dal terzultimo posto del Bologna in attesa della difficile …L'articolo1-1,delproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....