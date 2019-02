Mouse gaming Logitech | i migliori da comprare

Mouse da gaming : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata vi aiuteremo nella scelta del miglior Mouse da gaming . Insieme alle tastiere per giocare, il Mouse è una periferica da scegliere con estrema attenzione poiché deve garantire un’ottima prestazione durante leggi di più...

Recensione Sharkoon Skiller SGM2 : Mouse da gaming completo ed economico : Bentornati nella rubrica dedicata alle recensioni! Oggi proveremo per voi Sharkoon Skiller SGM2 , un mouse da gaming economico ma con caratteristiche che lo rendono completo e adatto a tutti. Unboxing Confezione in cartone 20 × 11 × 6 cm con apertura in alto. L’aspetto è vivace, sono presenti alcune immagini del mouse e vengono riportate tutte le specifiche. In particolare, sul frontale della confezione, il livello massimo dei DPI pari a 6400, il ...

Rapoo VPRO V310 gaming Mouse - recensione : Rapoo è un produttore cinese di giovane età che si è rapidamente affermato in ambito internazionale. Da poco è attivo anche in Italia, e abbiamo già avuto occasione di provare un paio di suoi prodotti come la tastiera VPRO V500S, che ci aveva sorpreso per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Eravamo dunque curiosi di sapere come si comporta il produttore nell'affollato e quanto mai agguerrito settore dei mouse gaming di fascia media.Rapoo VPRO ...