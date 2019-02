Juve | dall' Atalanta in Coppa Italia al Parma in A | analisi di una settimana difficile

Adani : «I napoletani non vanno allo stadio perché frustrati dall’impossibilità di raggiungere la Juve» : Nel salotto di Sky al termine della gara contro la Sampdoria, in cui il Napoli vincendo per 3-0 si è scrollato di dosso il pareggio e la sconfitta contro il Mian, hanno commentato che l’affluenza di pubblico che accompagna gli azzurri al San Paolo non è proporzionato al gioco della squadra, come evidenziato anche da Repubblica. Un percorso non degno della squadra di Ancelotti che sta facendo vedere un gran calcio. «Un percorso cominciato ...

Tacchinardi : 'Dalla scoppola di mercoledì può arrivare una lezione importante per la Juve' : La sconfitta della Juventus in Coppa Italia, ad opera dell'Atalanta ha lasciato tutti stupefatti. Dopo un avvio di stagione da record il sonoro 3-0 arrivato a Bergamo induce gli addetti ai lavori a riflettere sui motivi della debacle. Anche Alessio Tacchinardi, doppio ex di Juventus e Atalanta ha voluto fare il punto sulla squadra di Massimiliano Allegri in un'intervista rilasciata a ''IlBiancoNero.com''. I possibili motivi della debacle ...

Calciomercato Juve : news e trattative live dalla chiusura del mercato 2019 : live 10:55 31 gen Cosa è successo fino ad ora: due rinforzi al servizio di Allegri Due gli acquisti conclusi dai bianconeri fino ad ora in questa sessione di mercato: il primo è stato quello di Aron ...

Juve umiliata dall’Atalanta - il tweet a ‘freddo’ di Allegri è delirante : “Non e’ una serata da dimenticare. E’ una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti”. E’ questo il tweet di Massimiliano Allegri, dopo la debacle in Coppa Italia contro l’Atalanta ha commentato così la sconfitta. Primo ko della stagione in Italia, per la Juventus che adesso si prepara ad affrontare il Parma in campionato. Prestazione da dimenticare per la Juventus che è rimasta negli ...

Juve : le grane di Allegri - dalla difesa alle palle gol : La Juve si scopre battibile. Come una squadra qualsiasi. Il primo obiettivo stagionale sfuma con una battuta d'arresto pesante sul campo dell'Atalanta ed era dal gennaio 2014, sconfitta per 1-0 contro ...

Coppa Italia - la Juve travolta ed eliminata dall'Atalanta : Il sogno del Triplete finisce in mille pezzi, picconato da Castagne e, due volte, da Zapata: la Juventus, umiliata, abbandona la Coppa Italia sollevata per quattro anni di fila, sarà l'eccellente ...

Juve fuori dalla Coppa Italia : Juventus fuori dalla Coppa Italia . All'Azzurri d'Italia di Bergamo l'Atalanta riporta sulla terra l'armata, tutt'altro che invincibile, di Massimiliano Allegri. Un secco 3-0 che non ammette repliche ...

Atalanta-Juventus - dalle 20.45 La Diretta Gasperini cerca l'impresa : A Bergamo va in scena il terzo quarto di finale della Coppa Italia, che mette di fronte Atalanta e Juventus. I bergamaschi si sono guadagnati l'accesso tra le prime otto del torneo sbancando Cagliari ...

Causio : 'Non sarei mai andato via dalla Juve - ma sono stato scaricato di brutto' : Franco Causio, ex ala bianconera, in occasione dei suoi 70 anni ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha evidenziato i momenti più importanti della sua carriera. Il racconto comincia con la sua passione per la Juventus, nata da ragazzo e poi proseguita e rinvigorita durante gli anni della sua militanza tra le fila della Vecchia Signora. L’intervistato ringrazierà sempre il club di Agnelli perché “mi ha fatto ...

Juventus - il triplete stasera passa dall'Atalanta : Se la Juventus dei sette scudetti consecutivi e delle due finali di Champions ha vinto soltanto tre volte contro l'Atalanta negli ultimi sei scontri diretti un motivo ci sarà. La resistenza orobica ha ...

Juventus - infortunati Bonucci e Khedira : la situazione dall’infermeria e l’ipotesi di mercato : Juventus alle prese con problemi fisici che potranno condizionare anche gli ultimi giorni di calciomercato, Paratici pronto a tornare in azione Juventus uscita malconcia dalla gara di ieri sera all’Olimpico vinta contro la Lazio. I bianconeri, che perderanno dal mercato Benatia nelle prossime ore, rischiano di dover fare a meno anche di Bonucci, infortunatosi ieri durante un’azione di gioco. Gli esami strumentali diranno con ...

Lazio-Juventus - la partita di Inzaghi : dallo Scudetto del 2000 alla Supercoppa Italiana : Il primo messaggio è sempre indirizzato a Pippo: "Ciao bomber, domani sfiderò ancora la Juventus…". Perché quando Inzaghino incontra i bianconeri ripercorre gran parte della sua carriera , come se ...

Marisa Amato morta a Torino : fu calpestata dalla folla di piazza San Carlo durante la partita della Juventus : Marisa Amato è morta stamattina, due anni dopo essere stata travolta dalla calca in piazza Castello a Torino. Marisa Amato, 65 anni, è morta all'ospedale Cto di Torino:...