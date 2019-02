Fico | Le persone vanno sempre salvate

Campidoglio : più punti in appalti da assunzioni a persone in difFicoltà : Roma – Assumere ex detenuti, ex tossicodipendenti, persone disabili o con disagio mentale, persone che per avanzata eta’ anagrafica sono tagliate fuori dal mondo del lavoro, donne vittime di violenza o tratta, rifugiati politici. Sono alcune categorie di persone fragili la cui assunzione, all’interno di una impresa, potra’ essere considerata una “miglioria”, da valutare in caso di parita’ di punteggio, ...

Operazione 'Labirinto' su associazione mafiosa e trafFico di droga : 22 persone chiedono l'abbreviato : Nel luglio scorso vennero sgominati due gruppi criminali associati al clan "Tornese" di Monteroni. Altri 12 dovranno comparire il 31 gennaio dinanzi al Gup.

Migranti - Fico : “Da terza carica dello Stato dico che la morte di 117 persone in mare è un lutto per il Paese” : “Da terza carica dello Stato dico che la morte in mare di 117 persone è un lutto per il Paese. Sono contento che ora il barcone coi cento Migranti sia Stato tratto in salvo“. Ad affermarlo il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di una visita al parco di Capodimonte. “I 49 milioni della Lega? Chi sbaglia deve pagare, le sentenze vanno rispettate”. L'articolo Migranti, Fico: “Da terza carica dello Stato ...

A Roma sono state arrestate 15 persone per trafFico illecito di rifiuti : A Roma sono state arrestate 15 persone accusate di traffico illecito di rifiuti. I carabinieri hanno anche sequestrato 25 autocarri per il trasporto di rifiuti e in totale 57 persone sono state indagate nell’ambito dell’operazione “Tellus”. Ha scritto Repubblica, che i carabinieri

La Guardia di Finanza di Palermo ha fermato 12 persone coinvolte nel trafFico di migranti tra Tunisia e Italia : Martedì 15 gennaio la Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha ordinato il fermo di 14 persone coinvolte nel traffico di migranti tra la Tunisia e la Sicilia: 12 sono state già fermate e 2 sono

Teatro - arriva il biglietto sospeso : “Anche le persone in difFicoltà hanno diritto allo svago” : A Bologna è possibile regalare alle persone in difficoltà un biglietto a Teatro, come nella tradizione partenopea del caffè, da parte di chi ha voglia di offrire l'ingresso per uno spettacolo a una persona sconosciuta. L'iniziativa è di Emilia Romagna Teatro, dopo quelle già attive a Palermo, Lecce, Torino.Continua a leggere

Incendi in Australia : allarme “catastroFico” - evacuate migliaia di persone nel Queensland : Australia devastata da siccità e Incendi: nel Queensland le autorità hanno ordinato l’evacuazione di migliaia di persone a causa di un rogo che minaccia la località di Gracemere, sulla costa orientale. In totale, nel Queensland stanno divampando oltre 130 Incendi, ma quello che desta più preoccupazione è proprio quello di Gracemere. Nelle aree colpite numerose case sono state distrutte dalle fiamme, oltre 30 scuole sono state chiuse e il ...