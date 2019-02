Domenica In | Enrico Montesano si lascia sfuggire una frase di troppo

Domenica In - Enrico Montesano scherza sul Movimento 5 Stelle. Mara Venier : "Non mettermi nei guai!" : A quanto pare nei programmi del daytime di Rai1 è proibito parlare di politica. Non si spiega altrimenti la reazione a Domenica In di Mara Venier, che nel corso di un'intervista ad Enrico Montesano, ha fatto delle battute - per la verità piuttosto innocue - sul Movimento 5 Stelle, azionista di maggioranza del governo gialloverde.Il comico romano, dapprima ha rispolverato solo con la voce la romantica donna inglese: "Il reddito di ...

Domenica In – Ventunesima puntata del 3 febbraio 2019 – Stefania Sandrelli - Enrico Montesano tra gli ospiti. Sanremo e il ricordo di Mino Reitano tra i temi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Ventunesima puntata del 3 febbraio 2019 – Stefania Sandrelli, Enrico Montesano tra gli ospiti. Sanremo e il ricordo ...

Domenica in - Mara Venier ed Enrico Brignano in lacrime in diretta : Risate e lacrime anche nell’ultima puntata di Domenica In in onda il 9 dicembre: ospite dell’intervista con Mara Venier Enrico Brignano che ha mostrato agli spettatori un lato certamente meno conosciuto del solito quando ha parlato del papà scomparso alcuni anni fa e della sua amata Flora Canto. Il clima disteso e conviviale si è fatto decisamente più serio quando dalla regia hanno trasmesso un video relativo ad uno spettacolo teatrale diverso ...

Domenica In - Enrico Brignano gela Mara Venier con una frase : cita Barbara d'Urso - lei esplode : Ieri 9 dicembre a Domenica In Enrico Brignano ha fatto un'altra battuta su Barbara d'Urso . Mara Venier si è trovata, per la seconda volta a distanza di poco tempo, alle prese con un riferimento alla ...

Domenica In – Tredicesima puntata del 9 dicembre 2018 – Enrico Brignano e Gabriel Garko tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Tredicesima puntata del 9 dicembre 2018 – Enrico Brignano e Gabriel Garko tra gli ospiti. sembra essere il primo su ...

Gabriel Garko - Enrico Brignano e Patty Pravo a Domenica in (Anteprima Blogo) : Domenica nuovo appuntamento con il contenitore del pomeriggio festivo di Rai1 condotto e diretto da Mara Venier. Nuovo carico di ospiti per Domenica in che vivrà l'ultimo scontro del 2018 con lo show di Barbara D'Urso Domenica live, in quanto il programma di Canale 5 andrà in ferie per tornare in onda in diretta nel gennaio 2019, prima di spostarsi poi alla Domenica sera.Vediamo dunque chi sono gli ospiti della nuova emissione della ...