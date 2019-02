: Cairo, petizione per Sisi oltre il 2022 - NotizieIN : Cairo, petizione per Sisi oltre il 2022 - TelevideoRai101 : Cairo, petizione per Sisi oltre il 2022 -

Il presidente dell'Egitto resti per un 3° mandato.E' la richiesta di unaparlamentare che avvia la preannunciata modifica costituzionale per consentire ad Abdel Fattah Al, rieletto nel 2018, di perpetuare il proprio poterela scadenza nel. Laè stata presentata da 120deputati,un quinto dei 596 totali e rispettando il quorum per chiedere modifiche costituzionali. Voterà un comitato del parlamento e degli affari legislativi e costituzionali. Poi, l'ok della plenaria sottoposta a referendum.(Di domenica 3 febbraio 2019)