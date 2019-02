Abruzzo | Marsilio | Centrodestra si batte senza tregua

Sondaggi Swg - elezioni regionali in Abruzzo : Marsilio in testa - la Marcozzi lo insegue : Stando al Sondaggio commissionato da Fratelli d'Italia all’istituto di rilevazioni Sondaggistiche Swg, il senatore Marco Marsilio (FdI), candidato della coalizione di centrodestra per la presidenza della regione Abruzzo, sarebbe in testa con un buon margine di vantaggio sulla diretta concorrente, Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle, che lo starebbe continuando ad inseguire per recuperare lo svantaggio percentualistico. Al terzo posto poi ...

Regione Abruzzo - 4 in corsa per la presidenza - Legnini - Marsilio - Marcozzi e Flaiani : L'Aquila - Quattro candidati alla presidenza della Regione per complessive 16 liste alle elezioni abruzzesi del prossimo 10 febbraio. Per la coalizione di centrosinistra che è il candidato è l'ex vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, ex parlamentare e sottosegretario all'Economia con delega alla ricostruzione dell'Aquila, sostenuto da 8 liste: Pd, Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-Leu, Legnini ...

MARSILIO : LE MONTAGNE DELL'ALTO SANGRO SONO IL TESORO DELL'Abruzzo - Abruzzo in Video : Un tour che proseguirà nella giornata di domani, 7 gennaio, incontrando i protagonisti del territorio, ascoltandone le esigenze e programmando gli interventi più urgenti che la politica regionale dovrà mettere in atto. Tutti concordi nel denunciare le criticità dei servizi fondamentali, necessari per garantire alla gente che non vuole abbandonare la montagna di poter vivere ...

Regionale Abruzzo - Marco Marsilio è il candidato del Centrodestra : L'Aquila - I leader del Centrodestra, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, hanno dato il via libera ufficiale alla candidatura di Marco Marsilio, senatore di Fratelli d'Italia, alla presidenza della Regione Abruzzo per le elezioni del 10 febbraio 2019. "Il senatore Marsilio - recita una nota - è stato concordemente ritenuto il più idoneo a dare risposte adeguate alle attese della sua regione dopo i ...