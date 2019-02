Web per medico malato - 260 mila euro : ANSA, - ANCONA, 2 FEB - Il web si mobilita per Lorenzo Farinelli, medico di 34 anni, di Ancona, che ha lanciato un appello con un video sui social: affetto da Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di ...

Fedez primo in classifica con Paranoia Airlines : è polemica sul Web - il rapper replica : L'album di Fedez Paramoia Airlines è primo in classifica: l'ultimo lavoro del rapper, uscito lo scorso 25 gennaio, è molto apprezzato dal pubblico che lo ha premiato mettendolo sul gradino più alto ...

Insulta signora cinese al supermercato e posta il video sul Web : i cinesi insorgono : Sarebbe un dipendente dell'Ipercoop di Monza, che si sarebbe sentito in diritto di prendere in giro la cliente. Il filmato è finito sui maggiori siti d'informazione del popoloso impero d'oriente ...

Atalanta - Toloi commuove il Web 'Mia moglie ha perso il bambino mentre io battevo la Juve : ...i miei compagni di squadra per vincere questa partita in modo da poter prendere un minimo di gioia a casa mia quando torno! Abbiamo finito la partita vinta 3 a 0 una delle squadre più forti al mondo ...

Calciomercato Serie A - il pagellone di CalcioWeb : la Juventus si è indebolita - voti alti per Fiorentina e Sampdoria : Calciomercato Serie A, IL pagellone – Si è conclusa una scoppiettante finestra di Calciomercato, in particolar modo sono state tante le squadre che si sono rinforzate e che si candidano ad una seconda parte da protagonista. La classifica del campionato di Serie A è guidata dalla Juventus che ha 11 punti di vantaggio sul Napoli, per il resto è una grande lotta per la Champions League, l’Europa League ed anche la salvezza. Una ...

Un portale Web e un apecar : ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade a Napoli nel mondo del sociale : Un portale web e un apecar : ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade in città nel mondo del sociale. Sono queste le nuove iniziative 'targate' Comune di Napoli " Assessorato alle Politiche Sociali per socializzare e raccontare in tempo reale tutte le iniziative rivolte a bambini, ...

Monza - insulta signora cinese al supermercato e posta il video : la Cina insorge sul Web Le immagini sui siti cinesi : Il protagonista del vergognoso episodio, che sarebbe un dipendente, ha postato il video della sua «bravata» sui social: in un attimo è finito sui siti d’informazione cinesi scatenando uno scandalo internazionale. Le scuse di Ipercoop: «Grave ed intollerabile atto di discriminazione»

OraMiFormo : gli oratori milanesi si attrezzano per imparare a gestire le insidie del Web : Vi incoraggio ad entrare in questo mondo, perché li utilizziate per fare del bene anziché del male', esorta l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini , nel videomessaggio registrato per il lancio ...

Processo a Salvini - migranti e la sfida sul Web con Di Maio : ecco perché il leader leghista vola : Il caso 'Sea Watch', la nave al largo delle coste siciliane con a bordo 47 migranti, tra cui 13 minorenni, è diventato l'ennesimo tormentone politico con possibili risvolti di natura giudiziaria e che ...

Laura Perspicace - chi è l’angelo del Web che fa ritrovare mamme e figli divisi alla nascita : Laura Perspicace è un "angelo" per molte persone che cercano i propri familiari. Da 10 anni, questa scrittrice catanese si dedica gratuitamente, attraverso la sua pagina web, ad aiutare figli adottivi a rintracciare la propria madre naturale. In tutti questi anni ha risolto più di 800 casi e a Fanpage.it ha spiegato come ci riesce. “Un adottato su tre ritrova la sua famiglia grazie alla mia pagina Facebook”.Continua a leggere