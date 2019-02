Tredicesima a rate in busta paga | a chi spetta e come averla

Tredicesima a rate in busta paga durante tutto l'anno : una buona idea? : Non tutti i lavoratori sono consapevoli del fatto che sia possibile ricevere la Tredicesima non solo in un’unica soluzione...

Tredicesima a rate - si può fare? : L'arrivo della Tredicesima è uno dei momenti più attesi dell'anno dai lavoratori dipendenti. La gratifica natalizia potrà essere utilizzata per fare i regali di Natale o anche per pagare le tasse di ...

Tredicesima a rate in busta paga - si può fare? : L'arrivo della Tredicesima è uno dei momenti più attesi dell'anno dai lavoratori dipendenti. La gratifica natalizia potrà essere utilizzata per fare i regali di Natale o anche per pagare le tasse di ...

Grande Fratello Vip - top e flop della Tredicesima puntata : In attesa della semifinale prevista per lunedì tre dicembre, al Grande Fratello Vip è tempo di scontri generazionali. E non soltanto tra i concorrenti in gara, perché anche gli eliminati hanno ...

Grande Fratello Vip - Tredicesima puntata : Monte Lancia un Ultimatum a Giulia Salemi! : Grandi colpi di scena durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Lory Del Santo sotto accusa a causa dei suoi pensieri ambigui. Una eliminazione a sorpresa! Grande Fratello Vip: i coinquilini ascoltano i pensieri che Lory Del Santo esprime nei loro confronti nel confessionale e scatta un putiferio! L’eliminata della serata, è Martina! Alta tensione tra i coinquilini della terza edizione del “Grande Fratello Vip”. ...

Grande Fratello Vip - Tredicesima puntata : fuori Martina Hamdy e Giulia Provvedi : La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri 26 novembre, ha sancito i nomi di altri due concorrenti eliminati. A due settimane dalla finalissima restano ora soltanto otto persone all'interno della casa più spiata d'Italia, due delle quali apprenderanno lunedì 3 dicembre il proprio destino. Dopo avere conosciuto i nomi di coloro che hanno dovuto dire addio alla loro avventura televisiva, infatti, ieri sera è arrivato il ...

Grande Fratello Vip 2018 - Tredicesima puntata in diretta : doppia eliminazione : Stefano Sala - Grande Fratello Vip 2018 Dopo la scorsa puntata, l’ultima in onda di giovedì, il Grande Fratello Vip 2018 si avvia alle battute finali con il tredicesimo appuntamento, il terzultimo per questa edizione. E qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip 2018: anticipazioni ...

Grande Fratello Vip 2018 Tredicesima puntata : nominati - eliminati - cos’è successo : Gf Vip 2018 puntata 26 novembre, due eliminati: anche Giulia Provvedi è fuori Nella puntata del 26 novembre del Grande Fratello Vip 2018 non è stato eletto a sorpresa il terzo finalista. C’è stato tuttavia un colpo di scena: delle eliminazioni annunciate ha lasciato tutti senza parole quella di Giulia Provvedi dopo la prima di […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018 tredicesima puntata: nominati, eliminati, cos’è successo ...

Grande Fratello Vip 2018 - Tredicesima puntata : fuori Martina Hamdy e Giulia Provvedi - al televoto Benedetta Mazza e Lory Del Santo : Ilary Blasi - tredicesima puntata GF Vip 2018 Dopo la scorsa puntata, l’ultima in onda di giovedì, il Grande Fratello Vip 2018 si avvia alle battute finali con il tredicesimo appuntamento, il terzultimo per questa edizione. E qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta ...

Grande Fratello Vip 2018 - Tredicesima puntata in diretta : fuori Martina Hamdy e Giulia Provvedi : Ilary Blasi - tredicesima puntata GF Vip 2018 Dopo la scorsa puntata, l’ultima in onda di giovedì, il Grande Fratello Vip 2018 si avvia alle battute finali con il tredicesimo appuntamento, il terzultimo per questa edizione. E qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta ...

Grande Fratello Vip 2018 - Tredicesima puntata in diretta : fuori Martina e… : Ilary Blasi - tredicesima puntata GF Vip 2018 Dopo la scorsa puntata, l’ultima in onda di giovedì, il Grande Fratello Vip 2018 si avvia alle battute finali con il tredicesimo appuntamento, il terzultimo per questa edizione. E qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta Tredicesima puntata : Martina Hamdy fuori. Andrea Mainardi in lacrime incontra sua figlia : Grande Fratello Vip , tredicesima puntata. Eliminata Martina Hamdy, tra poco la doppia eliminazione. Il conto alla rovescia per la finalissima di lunedì 10 dicembre è partito e il cerchio si stringe. ...

LIVE Grande Fratello Vip - Tredicesima puntata : eliminata Martina : Dopo lo scorso appuntamento trasmesso in onda giovedì, il Grande Fratello Vip 3 arriva alla tredicesima puntata con la quale si indirizza verso la finale. Noi di Blasting News avviamo un nuovo appuntamento con la diretta del reality di Canale 5 per seguire e informare i telespettatori su tutto ciò che succede in studio e specialmente all'interno della Casa. Anteprima della puntata del 26 novembre A partire dalle 21:30, Ilary Blasi apre i ...

Grande Fratello Vip 3 – Tredicesima puntata del 26 novembre 2018 – Eliminata Martina. : Nuova puntata, la Tredicesima, per il Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di opinionista, e dalle incursioni sempre pungenti […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Tredicesima ...