Napoli-Sampdoria 2-0 p.t. Insigne segna dopo tre mesi e abbraccia Ancelotti

(Di sabato 2 febbraio 2019) Prima rete di Milik Due gol in due minuti, nel cuore del primo tempo: al 24esimo e al 25esimo. Ilrisolve la partita con lain novanta secondi. Reti di Milik e diche torna al golun digiuno di quasi tre. Nonva dal 6 novembre, da quel rigore calciato contro il Psg di Buffon.La partita è ovviamente in questi novanta secondi. A Milano, parole di, due episodi avevanoto il match. Oggi alè successo lo stesso ma a parti invertite. A dire il vero anche prima era ila fare la partita, pur senza creare vere e proprie occasioni di gol. Poi, gli azzurri avrebbero potuto dilagare.dà fiducia agli uomini più deludenti di Milano: Maksimovic (inizialmente molto impacciato), Allan e. Con il ritorno di Hamsik in cabina di regia. Ed è lo slovacco – gran partita la sua – a creare il primo gol, con ...