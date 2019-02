Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il retroscena : "Ecco quando si è rotta la maggioranza" : Conte straparla, Salvini assediato. Governo sull' orlo della crisi. Inutile negarlo: dopo l' approvazione della manovra più ridicola di sempre, qualcosa si è rotto dentro la maggioranza. Il contratto magari è stato la chiave per dare vita a un esecutivo, però ha un difetto: non contempla la realtà.

Luigi Di Maio sburgiardato da Bobo Craxi : "La Maglie? Ecco i nomi dei raccomandati M5s in Rai" : Il caso Maria Giovanna Maglie spacca Lega e M5s. Il veto grillino alla striscia della giornalista in Rai non cambierà le sorti del programma di approfondimento dopo il Tg1 ma, parola di Bobo Craxi, perlomeno svelerà le ipocrisie dei 5 Stelle. L'accusa alla Maglie, infatti, è quella di essere "raccom

Tav Torino-Lione - Luigi Di Maio assicura : “Finché saremo noi al Governo non si farà” : Il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto sull'argomento Tav in una diretta Facebook da Penne, in Abruzzo, dove si trova per il tour elettorale insieme ad Alessandro Di Battista: "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, noi invece siamo col popolo". Toninelli ha annunciato che a breve sarà resa nota l'analisi sui costi benefici.Continua a leggere

Bruno Vespa : "Matteo Salvini - Luigi Di Maio e il gioco del muro. Chi ci andrà a sbattere" : Avete presente Uno due tre stella Quel gioco che si fa da bambini, ricorda Bruno Vespa, "in cui uno si mette faccia al muro e gli altri cercano di avvicinarsi per conquistare la posizione"? Ecco, è proprio "quello che stanno facendo Salvini e Di Maio. Il capo politico dei 5 Stelle è attaccato al mur

Luigi Di Maio - la sparata contro Salvini sulla Tav Torino-Lione : "Finché M5s è al governo non ha storia" : Luigi Di Maio prova ad alzare la voce sulla Tav Torino-Lione dopo la visita al cantiere di Chioromonte fatta ieri da Matteo Salvini. Secondo il vicepremier grillino, quel cantiere non sarà mai sbloccato: "Le peggiori lobby di questo Paese - ha detto il grillino - vogliono che si inizi a fare la Tav,

Luigi Di Maio chiude a Matteo Salvini sulla Tav : "Finché M5s è al governo non ha futuro" : "Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro". Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, in diretta Facebook a Penne, in Abruzzo, dov'è per la campagna elettorale in compagnia di Alessandro Di Battista.Di Maio aggiunge: "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, che ...

Luigi Di Maio asfaltato anche da Donald Trump : il viaggio negli Stati Uniti? Una brutta fine : Quello che è sicuro è che Giovanni Tria , il ministro dell'Economia, sarà da mercoledì in missione negli Stati Uniti per rassicurare gli alleati sui conti, riporta il Fatto quotidiano. Il premier ...

PiazzaPulita - Maurizio Landini straccia Luigi Di Maio : congiuntivo terrificante - a ripetizione : Comunisti da ridere. Siamo negli studi di PiazzaPulita di Corrado Formigli, dove il neo segretario della Cgil, Maurizio Landini, si infervora e indossa i panni di... Luigi Di Maio. Già, il suo uso del congiuntivo è semplicemente catastrofico. "Se lei mi fa la domanda: perché la gente ha paura dello

Luigi Di Maio - bomba Banca Carige sul Parlamento : "Chi sono i politici responsabili del crac" - nomi e cognomi : Usa Banca Carige per massacrare centrodestra e centrosinistra. Luigi Di Maio interviene alla Camera per rispondere le interpellanze urgenti sulla crisi della Banca genovese "salvata" dal governo e le sue parole sono pesanti, con tanto di nomi e cognomi: "Banca Carige è l'ennesima Banca portata sull'

Tav - Luigi Di Maio non va al cantiere di Chiomonte : “Soldi vanno spesi per opere più urgenti” : Lega e M5S restano divisi sulla Torino-Lione. Mentre Salvini è atteso oggi al cantiere Tav di Chiomonte, Di Maio ha fatto sapere che non lo visiterà: "La spesa del Tav può essere benissimo dirottata sulla metropolitana di Torino o sull'autostrada Asti-Cuneo. Lasciamo i soldi a quel territorio ma investiamoli per cose prioritarie"Continua a leggere

Regionalizzazione : Caro Premier Giuseppe Conte e caro Ministro Luigi Di Maio - cosa state per fare? : Regionalizzazione RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK caro Premier Giuseppe Conte e caro Ministro Luigi Di Maio, vorrei che leggeste questa lettera, userò le parole di Andrea Camilleri per spiegare perché “ l’autonomia differenziata ” con le 23 deleghe chieste dal Veneto, dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna, diventa un pericoloso ...

Luigi Di Maio : “Recessione? Colpa dei governi precedenti - ci hanno mentito per anni” : Il vicepresidente del Consiglio commenta i dati ISTAT che confermano che l'Italia è in recessione ma scarica la responsabilità sui governi precedenti: "Ci hanno mentito, noi abbiamo cominciato dal primo gennaio a dare il via al nuovo corso economico. E intanto grazie al decreto dignità cresce l'occupazione, anche a tempo indeterminato".Continua a leggere

Luigi Di Maio umiliato da Maurizio Gasparri sul caso Diciotti : "Scrivi alla De Filippi e a C'è posta per te" : Luigi Di Maio e i grillini? Farebbero bene a rivolgersi a Maria De Filippi e a C'è posta per te, il programma di Canale 5. Questo in estrema sintesi il pensiero di Maurizio Gasparri, che picchia durissimo contro i grillini per il caso-Diciotti e il goffo tentativo di chiamarsi parte in causa nel pro

