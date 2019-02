Lombardia | da Regione 5 mln per interventi in oratori

Pmi : da Regione Lombardia 10 mln per accesso al credito : Milano, 2 feb. (AdnKronos) - Ammontano a quasi 10 milioni di euro le risorse sul fondo della linea di intervento 'Controgaranzie 2' stanziate da Regione Lombardia. È quanto prevede la delibera approvata dalla giunta lombarda su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli.

Biglietto Atm - scontro fra Comune di Milano e Regione Lombardia : E' scontro aperto fra Comune di Milano e Regione Lombardia sull'aumento del Biglietto Atm da 1,5 a 2 euro per finanziare la tariffa integrata con i comuni dell'hinterland e l'ampliamento della rete del trasporto pubblico. Per un rincaro del prezzo superiore all'inflazione, cioè oltre 1,7 euro, il Comune ha infatti bisogno del via libera di Regione Lombardia che invece, dopo un esame in Commissione Trasporti, si è detta contraria. Secondo il ...

Zamberletti : domani minuto silenzio a Consiglio Regione Lombardia : Milano, 28 gen. (AdnKronos) - In apertura dei lavori della seduta di Consiglio regionale della Lombardia di domani il presidente Alessandro Fermi terrà un breve intervento commemorativo del senatore Giuseppe Zamberletti, venuto a mancare sabato 26 gennaio. L'aula osserverà quindi un minuto di silenz

Lombardia : da Regione 120.000 euro per Centro geofisico Prealpino : Milano, 28 gen. (AdnKronos) - Su proposta degli assessori Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima), la Giunta regionale lombarda ha dato il via libera ad contributo annuale di 120.000 euro per il Centro geofisico Prealpino così da assicurare la continuità

Lombardia : Regione stanzia 10 mln euro a imprese : Milano, 28 gen. (AdnKronos) - Ammontano a quasi 10 milioni di euro le risorse per il Fondo della linea di intervento 'Controgaranzie 2'. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli. L'obiettivo è qu

Lombardia : Regione stanzia 5 - 3 mln per boschi danneggiati da calamità : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, ha approvato le disposizioni per presentare le domande a valere sul Piano di sviluppo rurale (Psr) per il ripristino dei danni alle foreste (operazione 8.4.01). Il

Lombardia : martedì in Consiglio bandiera Regione e fusione Comuni (2) : (AdnKronos) - All’ordine del giorno della stessa seduta di Consiglio regionale è iscritto anche il progetto di legge e la relativa proposta di atto amministrativo che istituiscono il nuovo Comune di Vermezzo con Zelo, a seguito della fusione dei Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone, nella Città metro

Lombardia : martedì in Consiglio bandiera Regione e fusione Comuni : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - Il progetto di legge che istituisce e adotta la bandiera e la fascia di Regione Lombardia, introducendo su proposta dell’Ufficio di Presidenza anche i distintivi istituzionali, sarà uno dei punti all’ordine del giorno della seduta di Consiglio regionale convocata dal Pr

Cani e gatti tumulati nella stessa tomba dei padroni : il primo ok della Regione Lombardia : Se il Consiglio Regionale approverà, cosa che prevedibilmente accadrà il 19 febbraio, Cani e gatti potranno essere tumulati nello stesso loculo dei padroni. La cosa accadrebbe per via di un emendamento di Forza Italia, come spiega il capogruppo azzurro in Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, nell’ambito di una più generale riforma dei servizi funebri e cimiteriali, e che è passato in commissione consiliare Sanità. “In base alla volontà dei ...

Regione Lombardia - nei referti di alcuni esami la dicitura “razza”. Pd scrive all’assessore : “Va tolta” : “Togliete il termine razza dai referti medici”. A lanciare l’appello alla Regione è il gruppo del Partito Democratico lombardo al Pirellone che nei giorni scorsi ha scritto all’assessore al welfare, Giulio Gallera e al presidente della commissione sanità Emanuele Monti, per denunciare il caso. “Portiamo alla vostra attenzione la questione relativa alla presenza del termine “razza”- cita la missiva – tra i dati riportati nei referti ...

Spese pazze in Regione Lombardia : le condanne scuotono l'alleanza Lega-5stelle : Conti alla mano, secondo i pm, i soldi pubblici spesi allegramente da ex consiglieri ed ex assessori ammontavano a più di 3...

Spese pazze in Regione Lombardia : condannati Bossi jr - Minetti e Romeo (tra gli altri) : Conti alla mano, secondo i pm, i soldi pubblici spesi allegramente e illecitamente da ex consiglieri ed ex assessori...

Bullismo : Brianza (Regione Lombardia) - 'serve approccio multidisciplinare' : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - "Un incontro fortemente voluto per parlare di Bullismo e cyberBullismo e fare il punto su un fenomeno ormai definito la piaga del terzo millennio, che purtroppo continua a mietere tantissime giovani vittime”. Lo ha dichiarato la vice presidente del Consiglio regionale d

Bullismo : Brianza (Regione Lombardia) - 'serve approccio multidisciplinare' (2) : (AdnKronos) - Con la legge regionale "sono stati finanziati due importanti bandi: il primo, del maggio 2017, ha stanziato 300 mila euro per sostenere progetti in ambito scolastico e il secondo, del settembre 2018, ha avuto una dotazione di 400 mila euro, quindi in crescita. L’attenzione deve restare