Latina | 48enne stalkerizza prete | il Comune l' allontana con foglio di via | ma lei ritorna

(Di sabato 2 febbraio 2019) Dalla provincia diarriva una storia al limite del paradossale. Una donna di 48 anni, originaria del napoletano (ma da tempo residente a Formia), qualche anno fa si sarebbe invaghita di un giovane sacerdote, don Luca Macera, 34 anni, e si è trasformata in una vera e propria stalker. Il parroco, esasperato è stato costretto a chiedere un trasferimento e l'intervento delle forze dell'ordine. Ma, finora, non è stato sufficiente: la donna, nonostante il divieto di avvicinamento alla vittima e undi via, è "tornata all'attacco".Amore proibito La donna, un matrimonio fallito alle spalle e - con ogni probabilità - alcuni problemi psichiatrici e comportamentali mai risolti, è diventata l'incubo di don Luca Macera.Tutto è iniziato nell'aprile del 2014 a Minturno, sempre in provincia di. La donna, un giorno, contattò il sacerdote e si propose come guida per un percorso ...