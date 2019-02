I ghiacci di Artico e Antartide si sciolgono a un ritmo mai visto prima : I ghiacci si stanno sciogliendo molto più velocemente di quanto precedenti studi avessero ipotizzato e, soprattutto, di quanto il genere umano abbia mai avuto modo di osservare. Uno studio pubblicato un paio di settimane fa su Proceeding of the National Academy of Science sottolinea che lo scioglimento dei ghiacci in Groenlandia sta avvenendo a un ritmo accelerato rispetto a quello ipotizzato. Il punto di svolta sarebbe arrivato nel 2002- 2003, ...

Gli scarponcini migliori? Quelli che ci riparano dall’umidità - dal ghiacci o e dal freddo artico : Lo scarponcino ideale è quello che riesce a essere insieme elegante, resistente e adatto alle peggiori condizioni climatiche invernali. Un tipo di calzatura perfetta quando la temperatura tende a scendere molti gradi sottozero. Se si vive in un luogo dal clima più mite si possono trovare queste qualità nelle sneakers alte, in un fidato paio di chukka boot, o in qualsiasi altro tipo di scarpa che sappia adattarsi a pioggia e neve. ...

Spaventoso surriscaldamento ai poli : “L’Artico sta vivendo una transizione senza precedenti” - insolito scioglimento di ghiacci anche in Antartide : Gli scienziati stanno osservando uno scioglimento sorprendente nelle regioni polari della Terra in momenti che non si aspettavano, come l’inverno, e in posti che non si aspettavano, come l’Antartide orientale. Nuovi studi e nuove relazioni rilasciate nel corso di questa settimana dipingono uno dei quadri più desolanti finora del drammatico riscaldamento nell’Artico e in Antartide. Gli scienziati dell’Alaska hanno descritto uno scioglimento senza ...