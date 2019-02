Brigitte Macron con le scarpe di Louis Vuitton in Egitto | polemica contro la premiere dame

huffingtonpost

(Di sabato 2 febbraio 2019) Tailleur grigio a righe eda ginnastica: cosìè apparsa durante la visita ufficiale col marito in, questa settimana. Immagini che hanno fatto il giro del mondo mentre il britannico Daily Mail lanciava unainterrogandosi sul buon gusto di, che ha accompagnato concolor kaki il suo completo grigio.In realtà le, con riflessi dorati, hanno fatto la loro apparizione ai piedi di, 65 anni, a più riprese in, soprattutto durante la visita al celebre tempio di Abu Simbel. Se il giornale inglese ha criticato l'accoppiamento dei colori, in Francia laè invece scattata sul prezzo delle calzature della. Trattandosi, in tempi di gilet gialli e di critiche alle "elite", di un paio didella serie 'Run Away' di, i cui modelli ...