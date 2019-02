: Ultim'ora #Venezuela, Fico: serve una terza via - Cyber_Feed : Ultim'ora #Venezuela, Fico: serve una terza via - LaPresse_news : Venezuela, Fico: Ingiustificabile autoproclamazione Guaidò, terza via - LaPresse_news : Venezuela, Fico: Ingiustificabile autoproclamazione Guaidò, terza via-2- -

Per ilunavia che si ponga fuori dalla logica di contrapposizione Maduro-Guaidò e metta al centro le condizioni di quei settori popolari stremati o costretti a fuggire",dice presidente della Cameraauspica che si possa "ricercare una transizione democratica inperché non possono esistere auto proclamazioni,pretese di legittimità e democrazie fondate sulla regola del più forte. L'Ue non dovrebbe assecondare questa pretesa" ma mediare e farsi garante di una transizione democratica.(Di venerdì 1 febbraio 2019)