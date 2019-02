Sassari calcio | palla al presidente Roberto Fresu

calcioweb.eu

(Di venerdì 1 febbraio 2019) IlLatte Dolce si prepara ad una nuova sfida. Una gara difficile, come ogni partita lo è al fischio d’inizio. Da giocare contro un avversario tosto e per nulla arrendevole, come dicono prestazioni e classifica non certo le frasi fatte. A caccia del miglior risultato possibile, come è nel dna di chi fa sport e gioca ae come sempre fatto da ogni singola pedina del team biancoceleste allenato da mister Stefano Udassi. Come sempre fatto in questo primo scorcio di campionato. Il presente dice che si gioca in trasferta, contro l’Albalonga, formazione d’ambizione e qualità che va rispettata, non va sottovalutata ma va affrontata con il giusto piglio. IlLatte Dolce da par suo continua la sua corsa. Il recente passato dice che ogni punto conquistato ha peso specifico differente ma pesa tanto nell’economia stagionale. Il futuro ...