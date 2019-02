Non sudo e se mi accaldo muoio Alex | l' unico bambino in Italia a soffrire di

La storia di Alex e della sua malattia rara : "Non posso giocare : se mi accaldo - Non sudo e muoio" : Alex ha 11 anni ed ha una malattia il cui nome sembra un codice segreto: XLPDR, che sta per "disturbo reticolare della pigmentazione legato all'X". Si tratta di una patologia genetica rara di cui Alex è l'unico caso in Italia, mentre le persone colpite da questa malattia nel mondo sono 21. A loro è dedicato il documentario di Kemal Comert, presentato dall'Associazione XLPDR International Association Onlus, dal titolo "Pensavo di ...