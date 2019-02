MotoGP | prima uscita in sella per Marquez

MotoGP - salta la prima testa in casa Yamaha : le lamentele di Rossi e Viñales sortiscono i primi effetti : Il team di Iwata ha deciso di prendere i primi provvedimenti dopo lo scetticismo palesato da Rossi e Viñales in vista della nuova stagione La Yamaha fa sul serio in vista del Mondiale 2019 e, per non lasciare niente di intentato, ha deciso di intervenire prima dell’avvio della stagione. La casa di Iwata infatti ha sostituito l’ingegnere responsabile del Test Team Kouji Tsuya, affidandogli il suo incarico a Takahiro Sumi. AFP ...

MotoGP - presentazione squadre e piloti 2019 : calendario e date. Domani la Ducati è la prima a svelarsi : Siamo nel mese di gennaio n cui le aspettative e le attese sono molteplici. Nel Mondiale di MotoGP, che prenderà il via a Losail (Qatar) il 10 marzo, si preannuncia una stagione particolarmente interessante. Si prospetta un “Marc Marquez vs tutti“. Lo spagnolo della Honda è stato il dominatore dell’ultimo periodo, conquistando tre titoli consecutivi negli ultimi tre anni nella classe regina, portando il computo complessivo ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Ho pensato al ritiro prima di firmare con Honda. Ho avuto quasi una depressione” : Jorge Lorenzo ha svelato un retroscena molto importante sulla sua carriera nel Motomondiale e ha dichiarato di avere pensato al ritiro prima di firmare l’accordo che lo legherà con la Honda. Lo spagnolo aveva siglato un biennale con la Ducati ma il 2017 non era andato come tutti si aspettavano e nel 2018 è stato subito messo in discussione, venendo poi messo ai margini della scuderia di Borgo Panigale. In quel momento il 31enne ha pensato ...

MotoGP – Redding scatena il caos sui social : prima punge Valentino Rossi poi cerca di rimediare [GALLERY] : Scott Redding senza peli sulla lingua sui social: il britannico commenta una foto di Valentino Rossi pubblicato sul profilo Instagram della MotoGp e scatena il caos La stagione 2018 di MotoGp è terminata da qualche settimana ormai, ma i campioni delle due ruote riescono a far ancora parlare di sè. Tanti i piloti che hanno avuto a che fare con interventi chirurgici per risolvere alcuni problemi che li attanagliavano ormai da tempo in vista ...

MotoGP – Operazione Marc Marquez - la prima FOTO dall’ospedale : “ecco come mi sento” : Marc Marquez dal lettino d’ospedale: i primi aggiornamenti dello spagnolo, campione del mondo di MotoGp, dopo l’Operazione alla spalla Operazione avvenuta con successo: Marc Marquez è stato sottoposto ieri all’intervento chirurgico, ormai programmato da tempo, alla sua spalla sinistra. Lo spagnolo ha lottato per tutta la stagione con un fastidioso disturbo al suo braccio e, sul finire del campionato, dopo la vittoria ...

MotoGP - che schiaffo di Valentino Rossi a Viñales : “prima di parlare - i problemi servirebbe risolverli” : Il Dottore ha rifilato una frecciatina bella e buona a Viñales, convinto che la Yamaha abbia risolto i problemi dello scorso anno Giornata abbastanza positiva per Valentino Rossi a Jerez, nonostante l’undicesimo tempo in classifica. Il Dottore è apparso soddisfatto per i passi avanti compiuti dalla Yamaha, apparsa migliorata rispetto al primo giorno di test andato in scena ieri. AFP/LaPresse Interrogato sui progressi della M1, il ...

MotoGP - Dovizioso svela un importante retroscena : “per la prima volta abbiamo usato la Ducati 2019” : Il pilota forlivese ha rivelato di essere molto soddisfatto per essere riuscito a portare già in pista la moto in configurazione 2019 Con la seconda giornata di test ufficiali MotoGp sul circuito di Jerez de la Frontera si è anche conclusa l’attività in pista del 2018 per team e piloti. AFP/LaPresse Dopo due mesi di pausa invernale le squadre si ritroveranno all’inizio del prossimo anno in Malesia dove, dal 6 all’8 febbraio, si ...

MotoGP – Bautista al posto di Pirro ai test di Jerez : le parole dello spagnolo dopo la prima giornata in pista : Le sensazioni di Alvaro Bautista al termine della prima giornata dei test di Jerez di MotoGp: lo spagnolo sostituisce Michele Pirro Si è conclusa alle 17:30 di oggi la prima giornata di test ufficiali MotoGp sul Circuito di Jerez de la Frontera. Il meteo soleggiato ed una temperatura primaverile hanno consentito a team e piloti di sfruttare appieno il tempo in pista per questa ultima tornata di test del 2018. I piloti del Ducati Team hanno ...

MotoGP - test Jerez : tutte le novità in pista nella prima giornata di test FOTO : Dal nuovo copri serbatoio sulla Honda di Jorge Lorenzo alle ali sul codone della Ducati di Alvaro Bautista: sono tante le novità viste in pista a Jerez nella prima giornata di test della MotoGP in ...

MotoGP - Test Jerez 2018 : prima giornata. Doppietta Ducati con Petrucci davanti a Dovizioso - Marquez è 5° - Rossi impegnato in prove di long-run : Ducati protagonista assoluta della prima giornata di Test a Jerez de la Frontera, con i due piloti ufficiali Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso a dettare il passo davanti al sorprendente rookie giapponese Takaaki Nakagami (Honda LCR) e agli spagnoli Maverick Viñales e Marc Marquez. Il 28enne nativo di Terni ha firmato il miglior tempo nell’ultima parte della giornata con un 1:37.968 ottenuto al 44° giro, mentre Dovizioso si è fermato a ...

MotoGP – Jorge Lorenzo scatenato : prima il finto ‘spogliarello’ - poi il balletto col lato B in bella mostra [VIDEO] : Jorge Lorenzo come non lo abbiamo mai visto: il video esilarante pubblicato dal maiorchino nelle sue storie Instagram E’ tutto pronto per una nuova sessione di test invernali della MotoGp: dopo quelli di Valencia della scorsa settimana, i piloti della categoria regina torneranno in pista a Jerez de la Frontera. E’ partito oggi da Lugano verso la Spagna Jorge Lorenzo: il maiorchino salirà nuovamente sulla sua nuova moto, la ...

MotoGP – Bagnaia ‘festeggia’ la sua prima volta da pilota della classe regina : l’entusiastico post social : Francesco Bagnaia è euforico dopo la prima volta a bordo della sua nuova moto: test di Valencia positivi per il pilota italiano Un giorno da ricordare per Francesco Bagnaia ieri. Il pilota italiano, dopo aver conquistato il titolo mondiale di Moto2, inizia una nuova avventura in MotoGp. Con il team Pramac, il 21enne di Torino ha girato per la prima volta in pista ieri stupendo per il feeling raggiunto con la nuova moto al suo debutto nella ...

MotoGP – Test Valencia - la prima volta di Petrucci sulla Ducati ufficiale : “abbiamo del margine - mi sento bene” : Danilo Petrucci parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano valuta la sua prima prestazione a bordo della Ducati ufficiale Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma ...