Inter | il sogno è Simeone Conte | gradimento alto Sorpresa Mou | è flop

Calciomercato chiuso? Se ci fosse bisogno ci sono ancora gli svincolati : ecco i nomi più Interessanti : Calciomercato, la sessione invernale in Serie A si è chiusa ieri, ma le occasioni per rafforzare le rose ci sono ancora grazie agli svincolati Il Calciomercato in Serie A si è chiuso ieri, senza particolari botti tra le big, con qualche discreto scossone invece per le cosiddette piccole che hanno messo in atto delle vere e proprie rivoluzioni. Se qualcuno dovesse però avere ancora bisogno di puntellare la rosa, sino al mese di marzo sarà ...

Inter - Cedric è ufficiale : "Un sogno" : Con la Nazionale portoghese il difensore svolge tutta la trafila delle selezioni giovanili, laureandosi vicecampione del mondo con l'Under 20 nel 2011. Gli obiettivi più importanti e le gioie più ...

Calciomercato Inter - ESCLUSIVO Ciccio Valenti : "Il mio sogno è Barella in nerazzurro" : Per parlare del mondo Inter abbiamo contattato il grande tifoso e conduttore radiofonico Ciccio Valenti , che in ESCLUSIVA ha parlato della stagione della 'Beneamata' e di Calciomercato. Qui di ...

Bucchioni : 'Inter - Marotta vuole un 4-2-3-1 da sogno per la prossima stagione' : In questa sessione di mercato l'Inter ha fatto poco o nulla, con l'unico acquisto che dovrebbe essere rappresentato dall'arrivo del laterale portoghese, Cedric Soares, in prestito oneroso dal Southampton alla cifra di cinquecentomila euro con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro. Un colpo reso necessario dai continui problemi fisici di Sime Vrsaljko, costretto spesso ai box per il problema al ginocchio, tanto che salterà anche la ...

Inter - sogno Milinkovic-Savic a centrocampo : Marotta potrebbe parlarne con Lotito (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri, infatti, si muoveranno solo per fare grandi acquisti che permettano di fare il salto di qualità e ridurre il gap dalla Juventus che domina il campionato italiano da otto anni in maniera contrastata. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta, prima del match contro il Chievo Verona, aveva dichiarato che il club si muoverà solo in ...

Inter - il sogno in fascia è un campione del mondo : L'Inter si muove per rinnovare il reparto degli esterni difensivi e il sogno di mercato, secondo quanto svelato da Tuttosport risponde al nome di Djibril Sidibé , 26enne campione del mondo con la Francia e di proprietà del Monaco

Calciomercato Inter - ESCLUSIVO Lapo De Carlo - RMC Sport - : "A gennaio vorrei un centrocampista sconosciuto di buona prospettiva. Il mio sogno per giugno? Eriksen o Toni Kroos" : In ESCLUSIVA ai nostri microfoni è Intervenuto il giornalista e opinionista Sportivo Lapo De Carlo , conduttore radiofonico anche di RMC Sport, per parlare delle mosse di mercato del club di Suning . ...

San Valentino – Aldo presenta “Love Interest” : una capsule collection da sogno - impossibile resisterle [GALLERY] : Aldo presenta “Love Interest”: una capsule collection dedicata la giorno di San Valentino Aldo celebra la giornata dell’amore per eccellenza presentando “Love Interests”, una capsule collection dedicata al giorno di San Valentino. Fil rouge della collezione sono la rosa e il cuore, simboli universali di fascino e passione, che vanno ad impreziosire tutti i prodotti della capsule collection donando loro un tocco romantico e ...

Mercato Inter : Kroos sogno proibito. E allora attenzione a... : L'edizione odierna del Corriere dello Sport accende i riflettori sul Mercato dell'Inter e spiega come a centrocampo il sogno proibito dei nerazzurri sia Kroos. 'Kroos rimane, per costi del cartellino e per l'ingaggio, il sogno proibito ...

Inter - il sogno è Milinkovic-Savic : primo obiettivo per il centrocampo a giugno (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. L'obiettivo principale del direttore sportivo, Piero Ausilio, e dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sarà quello di rinforzare il centrocampo, sia a livello tecnico che a livello numerico. E' quello il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione, anche per i problemi fisici e caratteriali di Radja ...

La Roma Interrompe il sogno dell’Entella : tutto facile per la squadra di Di Francesco - 4-0 e quarti di finale [FOTO] : 1/30 Foto LaPresse ...

Calciomercato Inter - Gabigol non molla il sogno nerazzurro : ... 'Tutti i calciatori brasiliani ambiscono ad un club come il Flamengo, è uno dei migliori club del Mondo'. Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere ...

Intervista a Capello : 'Con Suning un'Inter da sogno' : E gli ululati? Purtroppo il fenomeno continua, è cronaca anche di queste ore. Ha ragione Ancelotti a chiedere di interrompere le partite? 'Sono con Carlo al cento per cento. Anzi ti dico…' Ti ...

Calciomercato Inter - Spalletti in bilico. È Simeone il grande sogno : Calciomercato Inter – I nerazzurri hanno intenzione di non fare alcun movimento di rilievo nel corso della sessione invernale di Calciomercato in corso in questo mese di gennaio. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, infatti ritiene la rosa attualmente a disposizione di Luciano Spalletti assolutamente adeguata alle competizioni che attendono la squadra meneghina ed […] L'articolo ...