Google Assistant conosce il dialetto barese e risponde a tono come Lino Banfi

Se insultate Assistant in barese - Google vi risponde citando Lino Banfi : Per poi aggiornare al mondo hi-tech un tipico detto barese . Il colosso californiano di Mountain View ha così nascosto nel codice dell'assistente vocale un piccolo rimando alla cultura barese . Come ...

App Google 9.5 beta introduce un inizio di modalità scura per Google Assistant : Nell'ultima versione beta di App Google , rilasciata nelle scorse ore, Google Assistant presenta delle card scure. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo App Google 9.5 beta introduce un inizio di modalità scura per Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Amazon Alexa sbarca nelle radio per auto di Pioneer e su un interruttore smart mentre Google Assistant arriva in macchina grazie ad Anker : Al CES 2019 continuano a susseguirsi nuovi prodotti con a bordo Amazon Alexa e Google Assistant. Scopriamo gli ultimi tre della serie L'articolo Amazon Alexa sbarca nelle radio per auto di Pioneer e su un interruttore smart mentre Google Assistant arriva in macchina grazie ad Anker proviene da TuttoAndroid.