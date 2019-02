Giulia Bongiorno | su Diciotti Salvini “non rischia proprio nulla”

Caso Diciotti - Giulia Bongiorno : "Salvini? Non rischia nulla" : "Nel Caso della nave Diciotti il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non rischia nulla". Giulia Bongiorno ne è più che sicura. Il ministro della Pubblica amministrazione è stata ospite di Tagadà, su La7, e nel corso del suo intervento in trasmissione ha così commentato la richiesta a procedere per il vicepremier avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania."Salvini non rischia nulla, perché credo che sia innegabile che le sue decisioni sono ...

Diciotti - Dagospia : la lettera di Matteo Salvini scritta da Giulia Bongiorno - il sospetto della ministra : Non ci sarebbe Carlo Nordio , ma Giulia Bongiorno dietro alla svolta di Matteo Salvini , svolta segnata dalla lettera al Corriere della Sera in cui il vicepremier della Lega afferma che non deve ...

Giulia Bongiorno : "Con quota 100 Tfs immediato per tutti i dipendenti pubblici" : Con il decreto sull'introduzione della cosiddetta quota 100 ci sarà il trattamento di fine servizio "immediato per tutti i dipendenti pubblici ("quotisti" e non). Stop al differimento". Lo dice la ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno in un Tweet. Non si precisa se si tratta dell'intera quota.Bongiorno aggiunge che l'accesso alla pensione con la cosiddetta quota 100 (almeno 62 anni di età e 38 di contributi) per ...

Giulia Bongiorno : "Massimo Cacciari è un filosofo slegato dalla realtà" : "Massimo Cacciari è un filosofo, ha la testa sulle nuvole, è completamente slegato dalla realtà". Giulia Bongiorno, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, attacca l'ex sindaco di Venezia del Pd dopo lo scontro con lui sulla Sea Watch, la nave della Ong, con a bordo 49 immigrati respinta d

Otto e mezzo - furioso attacco di Massimo Cacciari a Giulia Bongiorno : "Migranti in mare da giorni - vergogna" : Il suo perenne dissenso verso le opinioni degli interlocutori è ormai celebre, ma mai si era visto Massimo Cacciari così furibondo. A Otto e mezzo il filosofo si è scagliato contro Giulia Bongiorno, con la quale si ritrovato a commentare il decreto sicurezza targato Salvini.Il ministro della Pubblica Amministrazione ha ovviamente difeso il vicepremier su tutta la linea, stigmatizzando l’atteggiamento di ribellione mostrato da diversi ...

Giulia Bongiorno bastona i grillini : "Immigrati - rispettare le regole. Il M5s voterà la Legittima difesa" : Immigrati e Legittima difesa, il ministro di ferro Giulia Bongiorno tira dritto. Come Matteo Salvini: "La Legittima difesa non si tocca", ribadisce in una intervista a il Messaggero in cui si dice convinta che "otterrà il via libera in tempi brevi", comunque prima delle europee, e Luigi Di Maio con

Giulia Bongiorno e la rivolta dei sindaci : 'Chi non sa governare punta a creare il Far West' : 'Sono entrata in politica con la Lega per un bisogno di regole chiare e perché è troppo semplice parlare sempre di diritti e mai di doveri. Se c' è una cosa che stanno facendo Matteo Salvini e questo governo è dire ...

Giulia Bongiorno e la rivolta dei sindaci : "Chi non sa governare punta a creare il Far West" : «Sono entrata in politica con la Lega per un bisogno di regole chiare e perché è troppo semplice parlare sempre di diritti e mai di doveri. Se c' è una cosa che stanno facendo Matteo Salvini e questo governo è dire stop al lassismo e al disordine. Finalmente». Giulia Bongiorno sarebbe stata un perfe

Giulia Bongiorno a Libero - orgoglio italiano : 'Via l'inglese dagli uffici pubblici' : RICORSI INEVITABILI In alcuni ambiti - comunicazione, economia, informatica - il ricorso ai termini inglesi è inevitabile per il semplice fatto che non esistono equivalenti italiani accettabili. ...

Giulia Bongiorno : 'Troppo inglese nella pubblica amministrazione' : LEGGI ANCHE Legittima difesa, Bongiorno: 'In Italia troppo lassismo' Da donna e politica intelligente, come è ovvio la Bongiorno non mira affatto all'autarchia linguistica. Sottolinea soltanto che la ...

Giulia Bongiorno : 'Troppo inglese nella pubblica amministrazione' : LEGGI ANCHE Legittima difesa, Bongiorno: 'In Italia troppo lassismo' Da donna e politica intelligente, come è ovvio la Bongiorno non mira affatto all'autarchia linguistica. Sottolinea soltanto che la ...

Giulia Bongiorno : 'Troppo inglese nella pubblica amministrazione' : LEGGI ANCHE Legittima difesa, Bongiorno: 'In Italia troppo lassismo' Da donna e politica intelligente, come è ovvio la Bongiorno non mira affatto all'autarchia linguistica. Sottolinea soltanto che la ...