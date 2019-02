Di Maio | «Ecco i colpevoli  del disastro Carige» E fa  i 4 nomi in Aula|Chi sono

Carige - Di Maio : «Ecco gli autori del disastro». E fa i nomi | : Il vicepremier fa i nomi di chi avrebbe, a suo dire, portato la banca sull’orlo del fallimento. I diretti interessati rispondono. Alessandro Repetto: «Ho contribuito a far cadere Berneschi»

Banca Carige - ora Di Maio fa nomi e cognomi : "Ecco chi è responsabile del disastro" : "Banca Carige è l"ennesima Banca portata sull"orlo del fallimento a causa di una gestione scellerata che non è stata causata solo da una incompetenza dei manager ma anche dalle commistioni con la politica". Luigi Di Maio parla nell'aula di Montecitorio, rispondendo a un'interpellanza urgente sulla crisi dell'istituto di credito di Genova.Dunque, il leader pentastellato ha fatto nomi e cognomi di chi è secondo lui responsabile: "Voglio ...

Processo a Salvini - migranti e la sfida sul web con Di Maio : ecco perché il leader leghista vola : Il caso 'Sea Watch', la nave al largo delle coste siciliane con a bordo 47 migranti, tra cui 13 minorenni, è diventato l'ennesimo tormentone politico con possibili risvolti di natura giudiziaria e che ...