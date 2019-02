Dal 2 febbraio Dior in mostra al V&A Museum di Londra

Arte : a Modena Dal 9 febbraio Modenantiquaria : Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Dal 9 al 17 febbraio a Modena 'Modenantiquaria', luogo dove ammirare e acquistare opere d’Arte di grande livello ma anche sede ed occasione per confrontarsi con veri esperti intorno al complesso mondo dell’Arte. Tre le più rilevanti occasioni di confronto a ModenaFiere tra

Il racconto d’inverno al Teatro India Dal 7 al 10 febbraio : Dal 7 al 10 febbraio al Teatro India in scena IL racconto d’inverno di William Shakespeare, nella originale rilettura di Andrea Baracco.Una favola nera raccontata da un ragazzino di otto anni, il principe Mamillio, che ha per protagonisti due re, una regina, un orso affamato, una statua di marmo che inaspettatamente prende vita. Un testo ostinato, che non si lascia chiudere in un’unica, definitiva forma, e diventa una sorta di mostro a tante ...

Cosa fare a Milano Dall'1 al 3 febbraio : tutti gli eventi : ... Olio Officina Festival a Palazzo delle Stelline, dedicato alla cultura dell'olio , venerdì e sabato, ; Titanic VR Experience al Museo della Scienza e della Tecnologia, per scoprire grazie alla ...

Un posto al sole - trame Dall'11 al 15 febbraio : Adele confessa la verità a Susanna : Un posto al sole, sta per entrare nel vivo una storyline molto sentita dal pubblico e che presto vedrà nuovi incredibili sviluppi. Le trame delle puntate in onda dall'11 al 15 febbraio, rivelano che Adele finalmente troverà il coraggio di dire la verità a sua figlia Susanna sulle violenze che per anni ha subito da parte di Manlio. Intanto, Valerio riuscirà a trovare il modo per farsi perdonare da Elena, ed i due si riavvicineranno nonostante ...

L'Oroscopo della settimana Dal 4 al 10 febbraio : pagelle - Capricorno 'voto dieci' : L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 febbraio 2019 previsioni, classifiche e pagelle. Pronti al solito appuntamento con l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco? Sottoposta ad analisi approfondita, come da titolo, la prima settimana completa dell'attuale mese. A dare un po' di ansia come logico che sia, il responso degli astri in merito alle pagelle e alle classifiche riguardanti i sei segni sotto analisi in questo contesto. ...

Il nuovo EP de ‘L’Ufficio Sinistri’ Dal titolo ‘Miracolo’ è in uscita a febbraio : Uscirà l’8.02.2019, edito da ‘Revubs’, il nuovo EP de ‘L’Ufficio Sinistri’ dal titolo ‘Miracolo’. L’Ufficio Sinistri è un progetto artistico-musicale

Dal 15 febbraio in prima serata su Canale 5 “Speciale Uomini e Donne : La Scelta” : Venerdì 15 febbraio, alle 21.10 su Canale 5, il primo dei tre imperdibili appuntamenti con “Speciale Uomini e Donne: La Scelta”! Nelle puntate verrà svelato il finale delle quattro favole d’amore di Teresa, Lorenzo, Luigi e Ivan. Due corteggiatori per ogni scelta, una villa e un castello da sogno per la festa di fidanzamento. Guest star tra gli altri: Gemma Galgani la confidente; Valeria Marini la party planner; Giulia De Lellis l’influencer e ...

Roma - Dal 2 al 4 febbraio torna la fiera 'International estetica' : ... psicologo e coordinatore di Roma International Estetica- spiegherà l'affascinante network tra pelle, benessere e psiche , Pnei acronimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che indaga i ...

Teatro Trastevere : Settimana Dal 12 al 17 Febbraio 2019 DOPPIO APPUNTAMENTO : Attrice professionista dal 1975 ha collaborato a diversi spettacoli. Dal 1981 si è dedicata anche alla formazione dell'attore: come docente di recitazione ha insegnato, tra gli altri, presso la ...

“Woman before a glass” con Caterina Casini Dall’1 al 3 febbraio al Teatro Palladium : La storia di una donna coraggiosa e trasgressiva, dalla vita travolgente e travagliata, animata da un amore per l’arte contemporanea così grande da farla diventare la più celebre collezionista di sempre. Dopo il debutto al Festival di Todi e le repliche al Teatro Quarticciolo di Roma, gli applausi di Torino, Livorno e tante altre città italiane torna nella Capitale “Woman before a glass”, il trittico scenico in quattro quadri di Lanie ...

Cantigola Dall’1 al 15 febbraio al Teatro Tordinona : Dall’1 al 15 febbraio il Teatro Tordinona di Roma ospita Cantigola il testo scritto e interpretato da Rossana Colace diretto da Patrizio Cigliano. Siamo in Calabria a metà degli anni Novanta e nonostante sia sud il sole uscirà a tratti in questa storia. Al centro una ragazzina di 14 anni che ha una sola colpa: quella di sognare. Il suo più grande desiderio è quello di mettere in scena uno spettacolo teatrale: adolescenza, spensieratezza ma ...

Grazia Scuccimarra al Teatro degli Audaci Dal 31 gennaio al 24 febbraio con “Così impari” : Dal 31 gennaio al 24 febbraio 2019 – Teatro degli Audaci – Via Giuseppe De Santis 29 Roma Non ci sarebbe niente da ridere con i tempi che corrono, ma con lei si ride comunque. I tempi peggiorano, così sembra, la protagonista invecchia, e non solo sembra, è così: sarà per queste circostanze che, più velocemente del solito, la Scuccimarra organizza le sue scorribande, da vera malandrina impenitente, tra visuali sospette, insospettate e ...

Il giallo del coniglio Dal 7 al 17 febbraio al Teatro Cometa Off : Dal 7 al 17 febbraio arriva al Teatro Cometa Off un giallo interattivo scritto e diretto da Antonello Lotronto dal titolo Il giallo del coniglio – delitto in FM, che vede protagonisti Roberto Belli, Marco Bullitta, Carmela Ricci, Michela Totino, Angelo Curci, Cristiano Cecchetti. Lo spettacolo si apre con un incipit inedito tratto dalla trasmissione radiofonica “Il Ruggito del coniglio”, gentilmente registrato da Marco Presta e Antonello ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore Dal 4 all'8 febbraio : Antonio affronta Salvatore : Arrivano le nuove Anticipazioni de "Il Paradiso delle signore", la nota soap Rai ambientata in un immaginario centro commerciale di Milano. Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito fanno riferimento agli episodi che verranno trasmessi su Rai 1 dal 4 al 8 febbraio alle ore 15.40. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla nuova iniziativa ideata da Vittorio per incrementare le vendite del Paradiso e al triangolo formato da ...