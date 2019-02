Cassazione | giusto licenziare chi sta troppo su Facebook dall' ufficio

agi

: RT @MediasetTgcom24: Troppi accessi a Fb dal lavoro, Cassazione: giusto licenziarla #brescia - GiorgioMoltedo : RT @MediasetTgcom24: Troppi accessi a Fb dal lavoro, Cassazione: giusto licenziarla #brescia - markoscannaasr : RT @Corriere: Troppo tempo su Facebook al lavoro, la Cassazione: giusto il licenziamento -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Non saper proprio rinunciare a collegarsi apuò costare il posto di lavoro: è stato confermato in via definitiva il licenziamento disciplinare di una donna, segretaria part time in uno studio ...