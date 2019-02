bari.ilquotidianoitaliano

: Bari, finestrino spaccato e interni dell'auto a soqquadro: brutto risveglio in via Bozzi - gianlucalomuto : Bari, finestrino spaccato e interni dell'auto a soqquadro: brutto risveglio in via Bozzi -

(Di venerdì 1 febbraio 2019)per unmobilista questa mattina in via, nel pieno centro di. La sua, purtroppo, è stata infatti visitata da qualche balordo in cerca di chissà cosa. Il veicolo ha ...