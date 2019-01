The Blind Prophet annunciato per Switch | PS4 | Xbox One ed iOS

Un prescelto faccia a faccia con le forze demoniache in The Blind Prophet : una cupa avventura punta e clicca sbarcata su Kickstarter : Che Kickstarter e in generale il crowdfunding non siano più "quelli di una volta" è ormai un fatto assodato ma in qualche caso possiamo ancora trovarci di fronte a progetti piuttosto interessante. The Blind Prophet ha in questo senso attirato immediatamente la nostra attenzione.Il titolo è un'avventura punta e clicca fortemente narrativa realizzata da Ars Goetia Games e che salta all'occhio per lo stile artistico utilizzato e per la ricercatezza ...