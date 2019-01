Perdere un cane è paragonabile all’addio ad un essere umano secondo la scienza

dilei

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Chiunque abbia posseduto un amico a quattro zampe, sa quanto sia semplice affezionarsi a lui, grazie al loro amore incondizionato e puro ed alla gioia che sanno donare ogni giorno.Proprio questo rapporto tra padrone ed animale rende davvero difficile superare la perdita nel momento in cui il pelosetto dovesse lasciarci, per vecchiaia o malattia. La morte, quindi, del proprio migliore amico, diventa un momento lungo e doloroso, pari a quello di unLaha dimostrato che vivere il lutto di unnon è un momento strano ed anzi,la ricerca dell’officiai Journal of The Human Behavior and Evolution Study, potrebbepiù difficile da elaborare rispetto alla perdita di un proprio conoscente. Questo dipende da diversi fattori che si sviluppano nel corso della propria esperienza di condivisione della casa e della vita con l’animale ...