huffingtonpost

: Parla Pillon a Roma del suo ddl, le donne protestano e vengono spintonate - HuffPostItalia : Parla Pillon a Roma del suo ddl, le donne protestano e vengono spintonate - Agenzia_Dire : 'La violenza è insita nel disegno di legge #Pillon e quello che è accaduto ne è l'esempio: questa è… - Enric0Chessa : Parla Pillon a Roma del suo ddl, le donne protestano e vengono spintonate (di L. Matarese) -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)Simonecontinua are pure in mezzo alla confusione, non si interrompe neanche quando un uomo, venuto per ascoltarlo e seduto a tre sedie da lui, spintona una delle femministe entrate per contestare il disegno di legge che porta il suo nome, per la riforma dell'affido condiviso. Avanti, anche quando un altro dei supporters si alza e grida un insulto verso il gruppo delle manifestanti. "Sei il Medioevo", "Ma quale Patria, ma quale Dio, sul mio corpo decido io" e poi "buuuh", fischi e pugni battuti sui tavoli: per oltre mezz'ora nella sala consiliare del primo municipio sono risuonati gli slogan gridati dalledi "Non una di meno", dell'associazione "Differenza donna", di "D.i.Re -in rete", della Casa internazionale delle. In sottofondo, il monologo di, gli occhi piantati nel vuoto, il microfono incollato alla bocca. Nell'incontro organizzato dal ...