Multe non notificate sono valide | la sentenza della Cassazione

Non pagano bollo - Multe e pedaggi in autostrada : sono le auto fantasma : Migliaia di auto libere di violare il Codice della strada. sono intestate a centinaia di prestanome, scrive oggi Repubblica

Crollano le Multe per il passaggio con il rosso. Perché la telecamera di via San Martino non ha funzionato per mesi : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' di 1503 del 2017 contro i 603 del 2018 il dato relativo alle multe effettuate alle auto passate con il semaforo rosso in riviera. Un calo che non passa inosservato legato, ...

Il basket che non piace : Multe per 5 in A2 - : Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo relativamente alle gare di A2. EDILNOL BIELLA ammenda di Euro 660,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri, nonché per lancio di un ...

Ventimiglia : donna non paga 24 Multe - i vigili le rimuovono l’auto. Lei fa causa al comune : Una donna francese ha denunciato il comune di Ventimiglia colpevole, secondo lei, di averle rimosso l'auto a fronte del mancato pagamento di 24 multe.Continua a leggere

Libretto al portatore - scattano le Multe per chi non li ha estinti : come chiuderli in banca o alle Poste : Con l'arrivo del 2019 sarà obbligatorio estinguere i libretti al portatore, sia postali che bancari. In base alla normativa antiriciclaggio, chi detiene i libretti dovrà inoltrare richiesta al proprio istituto di credito o ufficio postale, seguendo tre modalità: chiedere la conversione in Libretto d

Libretto al portatore - scattano le Multe per chi non li ha estinti : come chiuderli in banca o alle Poste : Con l'arrivo del 2019 sarà obbligatorio estinguere i libretti al portatore , sia postali che bancari. In base alla normativa antiriciclaggio, chi detiene i libretti dovrà inoltrare richiesta al ...

Libretti al portatore - il tempo è tiranno : Multe salate per chi non li estingue : Ancora una settimana di tempo per estinguere i Libretti al portatore. Chi dovesse farlo in ritardo rischia sanzioni fino a...

Crostacei e mozzarelle 'non a norma' : Multe per 36mila euro nel Casertano - : In quest'ultima settimana i carabinieri forestali della provincia di Caserta hanno proceduto ad attività di controllo sui prodotti alimentari destinati al consumo nel periodo natalizio. La diffusa ...

Verona - fermato dalla Polstrada per Multe non pagate : aveva tre bombe sul sedile : Sabato scorso sull'autostrada A4 al passaggio di un'auto, una Dacia Station Wagon, una pattuglia della Polstrada ha intimato l'alt al conducente. Dai controlli elettronici istantanei tramite banca dati sul tablet in dotazione agli agenti, risultavano tre multe non pagate. dalla perquisizione della macchina è però emersa ben altra sorpresa: l'uomo, S.L., 54enne originario di Trapani, viaggiava 'in compagnia' di tre involucri contenenti bombe. ...

Fermato in A4 con tre bombe : scoperto grazie alle Multe non pagate : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fermato in autostrada con 3 bombe in auto : scoperto grazie alle Multe non pagate : La Polstrada di Verona ha arrestato un uomo che trasportava in auto tre ordigni esplosivi con innesco elettrico, anche se non collegati. L'automobilista, 54 anni, originario della provincia di...

Dati di clienti e autisti non protetti : Multe contro Uber per le falle nella privacy : Uber è stata multata dall’Information commissioner’s office, un’autorità inglese indipendente che si occupa di sostenere la divulgazione di informazioni di pubblico interesse e di proteggere i Dati dei cittadini, per una grave falla nella tutela dei Dati dei clienti. La compagnia di trasporto automobilistico privato ha dovuto pagare 385mila sterline a causa di una falla nella sicurezza che ha permesso l’accesso ai Dati ...

Roma - la stangata sui nonni piloti. Ex minisindaco a Comune : "Annullare le Multe" : Mastrantonio aveva affidato ai pensionati un ettaro del parco di Centocele in cambio della pulizia dell'area. Ora chiede che venga cancellata la sanzione per occupazione del suolo pubblico

Multe - non si sfugge al 'targa system'. Tolleranza zero su assicurazione e revisione : Attenti. Una fitta rete di telecamere comunali " in crescita costante da Alessandria a Reggio Calabria, più al nord che al sud " fotografa le nostre targhe, a qualsiasi ora del giorno e della notte. ...