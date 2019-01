Matteo Salvini torna a parlare di calcio | “lo sfottò allo stadio ci sta”

Elisa Isoardi : ‘La foto con Matteo Salvini? È la migliore che ha’ : “Non penso sia una delle foto peggiori che ha in giro. È decisamente la foto migliore che ha, perché lo umanizza“. Elisa Isoardi torna ancora una volta sulla foto con Matteo Salvini, la stessa con cui la conduttrice tv ha comunicato la fine della loro storia d’amore. Intervistata nel numero di Oggi in edicola giovedì 31 gennaio la padrona di casa de La prova del cuoco respinge l’etichetta di ‘furba’ per quella ...

Sea Watch - lo sbarco a Catania : festa tra gli immigrati - parte il circo contro Matteo Salvini : Dopo dodici giorni in mare, cinque dei quali passati in rada a Siracusa, la Sea Watch è arrivata al porto di Catania, dove è iniziato lo sbarco dei 47 migranti a bordo. Dietro lo sbarco a Catania potrebbe esserci una mossa politica per ottenere un cambio di procura e, dunque, l'indagine sulla Ong te

Elisa Isoardi : «Matteo Salvini - la storia più importante» : Matteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiLa versione di Elisa Isoardi: la relazione con ...

Caccia grossa a chi aiuta : la crociata più feroce di Matteo Salvini : Prima l’accanimento contro le Ong. Ora ?gli sgomberi dei Cara. ?La guerra agli Sprar. ?E l’isolamento di chi assiste i migranti. È la fase due del Viminale. ?La più violenta. Ma nonostante tutto, le iniziative di solidarietà non si fermano Istruzioni per resistere alla deriva disumana"

Silvio Berlusconi bastona Matteo Salvini su Repubblica : 'Basta inutili sofferenze' : Poi, sulla politica contro l'immigrazione clandestina adottata dal ministro dell'Interno, spiega: 'Fa bene Salvini a fermare un traffico vergognoso di esseri umani. Eviterei però di creare casi ...

Silvio Berlusconi bastona Matteo Salvini su Repubblica : "Basta inutili sofferenze" : I rapporti tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, come è arcinoto, sono ai minimi termini. E l'ultima indicazione a tal riguardo arriva da un evento assai peculiare: il Cav ha rilasciato un'intervista a Repubblica, il quotidiano che per lunghi anni lo ha insultato, riempito di fango e combattuto co

Sea Watch a Catania - la mossa di Matteo Salvini : cambiare procura per far processare la Ong : Come è noto, la Sea Watch dopo l'accordo con i sette Paesi europei per la redistribuzione dei migranti, è stata fatta salpare da Siracusa alla volta di Catania su indicazione del Viminale (lo sbarco previsto per le 9 di giovedì mattina). Questo l'ultimo atto dell'odissea che ha visto al centro i 47

M5s - la confessione del grillino anonimo : 'Finiamo sotto al 20% per colpa di Matteo Salvini' : Comunque vada, come dice una senatrice 5 Stelle, 'si mette male' . Il gruppo M5S a Palazzo Madama ormai da giorni è in fibrillazione per il voto che dovrà dare sull' autorizzazione a procedere chiesta ...

M5s - la confessione del grillino anonimo : "Finiamo sotto al 20% per colpa di Matteo Salvini" : Comunque vada, come dice una senatrice 5 Stelle, "si mette male". Il gruppo M5S a Palazzo Madama ormai da giorni è in fibrillazione per il voto che dovrà dare sull'autorizzazione a procedere chiesta da parte della procura di Catania nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda Diciotti. L'accusa è

Claudio Amendola su Matteo Salvini : ‘Non è il politico più bravo - ma il più parac**o’. Leggi le sue parole : Claudio Amendola torna a commentare l’operato di Matteo Salvini, ai microfoni del programma di La7 “L’aria che tira”. Era marzo 2018, quando l’attore parlava nella medesima trasmissione, definendo il leader della Lega, a sorpresa, come... L'articolo Claudio Amendola su Matteo Salvini: ‘Non è il politico più bravo, ma il più parac**o’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Matteo Salvini - la psicologa sbrocca dopo l'intervista di Floris : 'Vergognatevi' : l'intervista a Matteo Salvini di Giovanni Floris a Di Martedì si è sviluppata in un clima fin troppo leggero secondo la psicologa Barbara Collevecchio, blogger anti-Salviniana dura e pure dell' ...

Matteo Salvini entra alla Camera con la giacca della Polizia e il Pd sbrocca : 'Come i dittatori e i golpisti' : È bastato che il ministro dell'Interno Matteo Salvini si presentasse alla Camera indossando una giacca della Polizia per mandare ai matti alcuni parlamentari del Partito democratico. Uno dei più ...

Vittorio Feltri e il voto sul processo a Matteo Salvini : 'Luigi Di Maio non tornerà a fare il bibitaro' : L'esito sul voto al Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti si sta ormai delineando in modo chiaro, anzi secondo Vittorio Feltri il finale è facilmente ...

Vittorio Feltri e il voto sul processo a Matteo Salvini : "Luigi Di Maio non tornerà a fare il bibitaro" : L'esito sul voto al Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti si sta ormai delineando in modo chiaro, anzi secondo Vittorio Feltri il finale è facilmente prevedibile. Difficile, se non impossibile, che i senatori grillini mandino il leghista al processo