L' intelligenza artificiale di Google batte i campioni di Starcraft

Questi volti non esistono : li ha sfornati l’intelligenza artificiale : volti che non esistono. Ma che qualche anno fa non sarebbero neanche potuti esistere per come sono. Così convincenti e affascinanti. In una parola: credibili. E che danno l’idea dell’avanzamento massiccio dell’intelligenza artificiale nell’ambito della generazione di immagini inedite. In altre parole, i sistemi di Ai stanno diventando eccellenti nel partorire fake face, volti che non esistono. Ma che sembrano del tutto verosimili. Sembrano come ...

ZTE lancia il Set Top Box 4K di 2a generazione con intelligenza Artificiale : ZTE lancia B866V2, il nuovo Set Top Box 4K di seconda generazione con piattaforma Android TV, Intelligenza Artificiale e supporto a Dolby Vision. L'articolo ZTE lancia il Set Top Box 4K di 2a generazione con Intelligenza Artificiale proviene da TuttoAndroid.

Gli italiani non temono l’intelligenza artificiale : Gli italiani non temono l’intelligenza artificiale, anzi, guardano a questa innovazione come un’opportunità. Due terzi dei dipendenti, infatti, ritiene che automazione, robotica e intelligenza artificiale influenzeranno positivamente il proprio lavoro nei prossimi cinque o dieci anni e l’80% considera positivamente il crescente impatto della tecnologia sul mondo del lavoro. Ma la percezione cambia se si analizzano le competenze richieste dalla ...

Intervista – Martin Ford : «Vi spiego come l’intelligenza artificiale cambierà il futuro del lavoro e le nostre vite» : La prima legge della robotica del celebre scrittore Isaac Asimov recita: «Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno». Oggi a quasi ottant’anni di distanza siamo tornati a chiederci come il progresso tecnologico, la rivoluzione digitale e l’automazione diffusa, hanno radicalmente cambiato il nostro modo di concepire il mondo del lavoro ...

Italiani non temono intelligenza artificiale ma competenze inadeguate : Roma, 30 gen. (Labitalia) - Gli Italiani non temono l’intelligenza artificiale, anzi, guardano a[...]

Medicina di precisione e intelligenza artificiale : così gli algoritmi aiuteranno medico e paziente : ... evento scientifico europeo organizzato da Cecconi insieme al Politecnico di Milano, Esicm e il Mit di Boston, 300 iscritti da tutto il mondo. 'Avere degli algoritmi che ci consentano, ad esempio, di ...

eHealth 2019 - tra telemedicina - Skype e intelligenza artificiale : ...dichiarato che la misura segna " un momento storico per i pazienti di tutta la nazione " e che consentirà al servizio sanitario inglese di competere con i migliori servizi sanitari pubblici del mondo.

Ricerca - Usa : l’intelligenza artificiale traduce i pensieri in parole : Dalla mente fino a un paio di ‘labbra elettroniche’ che traducono in parole quello che stiamo pensando, grazie a un’intelligenza artificiale avanzata in grado di leggere e di trasformare i nostri segnali cerebrali direttamente in una voce comprensibile. E’ il traguardo raggiunto da un team di neuroingegneri della statunitense Columbia University di New York. Una prima scientifica, spiegano, che permette un passo avanti ...

Per salvarsi un club inglese porta l'intelligenza artificiale in panchina : Si chiama AI coach e il 9 febbraio esordirà come aiuto allenatore nella partita di Isthmian League, la nostra Prima categoria, tra il Wingate & Finchley FC, terzultimo con 25 punti, e il Whitehawk, ...

L’intelligenza artificiale fa rivivere Salvador Dalì - guida digitale d’eccezione nel museo in Florida a lui dedicato : Immaginate di visitare un museo che espone le opere del celebre artista Salvador Dalí, e di avere proprio l’estroso surrealista a farvi da guida. Non è fantascienza, è realtà. Il museo in questione è il Dali Museum di St. Petersburg, in Florida, che ospita una collezione con oltre 2.000 opere di Dalì fra dipinti, disegni, stampe, fotografie, sculture e oggetti d’arte. Il singolare anfitrione è invece il frutto di una tecnica basata ...

Microsoft e MIT insieme per migliorare l’intelligenza artificiale : Le auto a guida autonoma e i robot che si muovono in maniera indipendente potrebbero fare un passo avanti nella sicurezza grazie a un nuovo modello sviluppato dai ricercatori di Microsoft e del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Riguarda gli algoritmi di Intelligenza artificiale e di apprendimento automatico, che permettono ai sistemi autonomi di interagire in maniera corretta con quello che li circonda. Sono una parte importantissima ...

Le potenze di Internet si contendono l’egemonia dell’intelligenza artificiale : Sapere cosa ci aspetterà nel prossimo futuro dal punto di vista dell’intelligenza artificiale (AI) vuol dire passare attraverso i programmi d’investimento e di ricerca che le maggiori società private di Internet, oggi in campo, hanno in animo di perseguire. E il confronto ancora una volta investe gli Stati Uniti e la Cina, due potenze che non solo sul piano puramente economico e commerciale, basti pensare all’odierna guerra sui ...

Soros : così la Cina usa l’intelligenza artificiale per controllare i cittadini : DAVOS – Voglio mettere in guardia il mondo da un pericolo senza precedenti che sta minacciando la sopravvivenza stessa delle società aperte. Gli strumenti di controllo sempre più...