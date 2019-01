La confessione di Tony | omicida del piccolo Giuseppe | ' Avevo fumato diversi spinelli'

Blastingnews

(Di giovedì 31 gennaio 2019) In isolamento perché rischia di essere 'punito' dagli altri detenuti,Essoubti ora piange e chiede perdono. L'italotunisino di 24 anni che domenica a Cardito ha ucciso con con calci, pugni e una scopa, il figlio di sette anni della sua compagna, Valentina Casa, 31 anni, ora è pentito.Così si è mostrato al consigliere regionale Francesco Borrelli che è andato a visitarlo in carcere a Poggioreale. Ma ieri, durante l'interrogatorio davanti al gip per la convalida del fermo durato un paio d'ore, ha rilasciato dichiarazioni assurde che potrebbero anche aggravare la sua situazione, come quella di averprima di picchiare i bambini. Intanto con un provvedimento d'urgenza, il tribunale dei minori di Napoli ha sospeso la patria potestà alla madre Valentina e al padre naturale dei figli supersiti, Noemi di otto anni, ed Erminia di quattro....