caffeinamagazine

: Tutto pronto per il #funerale ma lui si risveglia - Adnkronos : Tutto pronto per il #funerale ma lui si risveglia - italianaradio1 : Funerale pronto, ma lui si risveglia: stupore a Montecalvo Irpino - Tp24it : Tutto è pronto per il funerale, ma il morto si risveglia: 'Miracolo di Padre Pio' -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Avevano pensato tutti che fosse morto, invece lui improvvisamente si. Il 74enne celibe – imbianchino prima e rivenditore di autoricambi dopo – si èto da morte certa dopo esser stato riportato a casa dal nosocomio di Ariano, dove era stato trasportato per un malore avvertito mentre faceva la spesa e dove i medici pare avessero detto ai familiari che non ci sarebbe stato più nulla da fare. Per Mario Lo Conte erano già stato contattato un prete per l’estrema unzione e le onoranze funebri del paese dell’avellinese al confine con la Puglia per i preparativi del suoOra ricoverato nell’ospedale di San Giovanni Rotondo. E dal letto del nosocomio dedicato al San Pio che l’anziano racconta quanto accaduto. “Padre Pio mi ha fatto la grazia” , ha detto. La storia è andata così: il 74enne nei giorni scorsi era stato ...