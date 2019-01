Ferrari F40 LM | dal Giappone un esotico esemplare di colore bianco FOTO

sportfair

: Ferrari F40 Competizione 1989 ?? #ForzaHorizon4 #AMD #Vega64 #Gaming #Gameplay - GamingAstronau2 : Ferrari F40 Competizione 1989 ?? #ForzaHorizon4 #AMD #Vega64 #Gaming #Gameplay - opensix6 : RT @GamingAstronau2: -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Dall’estremo oriente arrivano alcune immagini che immortalano una F40 dielaborata con il kit aerodinamico della versione LM Sul popolare socialnetwork Instagram sono state pubblicate alcune immagini che ritraggono unaF40 a dir poco esotica e speciale. La fuoriserie in questione che proviene dalcome testimonia la sua targa stupisce già al primo sguardo per la sua candida livrea che ben si dissocia dalle classiche colorazioni, rosso, nero e giallo, abbinate solitamente a questo bolide della Casa di Maranello.Osservando bene la vettura si nota il suo particolare kit aerodinamico del tutto simile a quello utilizzato sulle F40 LM, ovvero i rarissimi e preziosissimi esemplari costruiti appositamente per gareggiare nella 24 Ore di LeMans. Un altar particolarità della vettura sono i suoi cerchi digrigio opaco dotati di sei razze.Ricordiamo ...