Apple | un bug di iCloud consentiva di accedere agli archivi altrui

Apple : scoperto un bug su FaceTime che mette in serio pericolo la privacy : In un mondo sempre connesso in cui piattaforme social e dispositivi tecnologici consentono di comunicare e condividere contenuti istantaneamente, la protezione della privacy resta un tema fondamentale. Soprattutto quando si parla di multinazionali che hanno accesso a milioni di dati sensibili e che, per questo, devono garantire ai propri utenti che le loro informazioni personali verranno protette adeguatamente. In questo Apple appare da sempre ...