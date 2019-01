Addio a Stewart Adamas | scoprì l’ibuprofene curando la sua sbornia

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Furono i postumi di unaa convincerlo ad assumere una dose di 600mg del farmaco al quale fino a quel momento aveva lavorato in laboratorio.Quando lo inghiottì, aAdams passo’ il mal di testa; un attimo dopo essere intervenuto lucidamente a un convegno, quello stesso giorno, capi’ che quell’antidolorifico era efficace e avrebbe potuto alleviare il dolore di altre migliaia di persone.Solo che lui, morto ieri a Nottingham, dovette attendere ben sette anni, più dieci di sperimentazione, prima che l’ibuprofene potesse essere venduto in Gran Bretagna, nel 1969, e poi nel resto del mondo. Styewart Adams aveva 95 anni, e per gran parte di questi ha lavorato all’antidolorifico che ha reso piu’ serena la vita di tanti. Aveva cominciato la carriera di chimico al dipartimento di ricerca di di Boots, proveniente dalla facolta’ di ...