Palermo | va in Comune per rifare la carta identità e scopre di risultare morto da 5 anni

Palermo - va in Comune per rinnovare la carta d’identità ma gli rispondono : “Non può - lei è morto 5 anni fa” : Antonio Bartolotta è andato all’anagrafe del Comune di Palermo per rinnovare la sua carta d’identità scaduta ma, una volta lì, si è sentito dire che risultava morto da 5 anni, ovvero dal 20 giugno del 2014. A riportare la notizia è Il Giornale di Sicilia che racconta questa incredibile storia. Ovviamente, in tutto questo tempo infatti, l’uomo non si era accorto di nulla perché continuava a ricevere tasse e bollette a suo nome ...

Palermo : domani Assemblea di Sinistra Comune : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - domani, a partire dalle 10, presso il circolo Arci Porco Rosso a Palermo si terrà l'Assemblea di Sinistra Comune, "uno spazio politico orizzontale, aperto a tutte e tutti". "Sarà una occasione di confronto e di discussione sulla attuale fase politica - si legge in una

Corruzione - blitz della Finanza al comune di Palermo : sequestrati documenti : blitz della Guardia di Finanza al comune di Palermo. Gli uomini delle fiamme gialle hanno sequestrato alcuni documenti negli uffici comunali del Polo tecnico comunale in via Ausonia e negli uffici delle Risorse umane di via Garibaldi. Il sequestro è avvenuto nell’ambito di un’inchiesta per Corruzione condotta dalla procura di Palermo, coordinata dall’aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Giovanni Antoci. Gli investigatori del Nucleo di ...

Palermo : dal Comune 2 - 2 mln per manutenzione scuole e asili nido : Palermo, 8 gen. (AdnKronos) - Via libera della giunta comunale di Palermo al progetto 'Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili scolastici e negli asili nido comunali mediante accordo quadro'. La cifra a disposizione è di circa 2,2 milioni di euro e l’appalto sarà immediatamente

Ville confiscate alla mafia - Comune di Palermo a Salvini : “Sono abusive - non sanabili” : Le tre Ville confiscate alla mafia e che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato di voler "riassegnare ai cittadini di Palermo sperando che il sindaco non ci piazzi dentro degli immigrati" sono abusive. A renderlo noto è l'assessore alla Cittadinanza sociale del Comune di Palermo, Giuseppe Mattina. "Il Comune è sempre pronto a ricevere e prendere in carico immobili confiscati alla mafia che siano fruibili per usi sociali" dice, ...

Palermo : Comune contro case abusive - ruspe in azione a Tommaso Natale (2) : () - Dal 2015 ad oggi sono state rilevate circa 440 contestazioni di abuso e sono stati emessi 328 ordini di demolizione contro i responsabili degli abusi. Di fatto però i proprietari di questi immobili non adempiono all’ordine di demolizione oppure fanno ricorso al Tar che nel 20% dei casi circa so

Palermo : Comune contro case abusive - ruspe in azione a Tommaso Natale : Palermo, 7 gen. AdnKronos) - Continua l’opera di demolizione delle case abusive da parte del Comune di Palermo. Oggi le ruspe sono in azione a piazza Tommaso Natale e due delibere approvate dalla giunta a dicembre consentiranno di demolire anche otto edifici in via Zerilli, nel quartiere di Ciaculli

Migranti : addetto stampa Comune Palermo chiede scusa per tweet contro Salvini : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - "È vero. Ho commesso un errore. La volgarità è un errore in qualsiasi contesto. Lo è ancora di più se permette di distogliere l'attenzione da problemi ben più gravi". Inizia così un lungo post pubblicato sui social da Fabio Citrano, il componente dell'Ufficio stampa del

Salvini : “Insulto su Twitter da addetto stampa Comune Palermo” : "La professionale replica che ho ricevuto dal responsabile stampa del Comune di Palermo: "SUCA"! Capito? Un vero 'lord'... Ma questi dove pensano di essere???". Cosi' su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che posta lo screenshot di un tweet indirizzatogli dall'addetto stampa del Comune di Palermo, Fabio Citrano, contenente soltanto la parola "suca", un insulto dialettale palermitano.

Scrive Suca a Salvini - provvedimenti disciplinari per l’addetto stampa del Comune di Palermo : tra Fabio Citrano addetto stampa del Comune di Palermo e il ministro dell’Interno Matteo Salvini non si è chiusa. Anzi è solo all’inizio. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando avvertito di quanto postato su Twitter dal suo addetto alla comunicazione Fabio Citrano ha chiesto al segretario generale di valutare provvedimenti disciplinari. “Sono stato informato di uno scambio di post su Fb fra Matteo Salvini e uno dei giornalisti che compongono ...

Seguire l'esempio del Comune di Palermo : Con il presente comunicato è nostra intenzione richiamare l'attenzione del Sindaco e della Giunta comunale sui provvedimenti del Comune di Palermo e di altri comuni in materia di Decreto Sicurezza. L'...