Maltempo | neve in Toscana | diversi interventi dei Vigili del Fuoco | da Siena al Grossetano

Maltempo - la Tempesta dei Giorni della Merla imperversa nella notte : tanta NEVE da Nord a Sud - a Roma piove con +4°C [FOTO LIVE] : 1/86 Modena ...

Maltempo - neve nel Chianti Fiorentino : niente scuole chiuse domani : Strade libere e percorribili e scuole aperte nel territorio del Chianti Fiorentino. Le precipitazioni nevose che hanno imbiancato, per la seconda volta in quest’ultimo scampolo di gennaio il territorio Chiantigiano, intensificandosi nel corso del pomeriggio, non hanno causato alcun particolare disagio. Le strade principali e secondarie risultano transitabili anche nelle zone più critiche dove la neve si è riversata copiosamente. “A ...

Maltempo - bufera di neve in Toscana : situazione in miglioramento sulla Siena-Grosseto : E’ in via di miglioramento, anche se la strada rimane ancora chiusa tra Paganico (Grosseto) e Orgia, nel comune di Sovicille (Siena), la situazione lungo la statale 223 Siena-Grosseto dove a causa delle neve e dell’intraversamento di alcuni mezzi sono rimasti bloccati per ore auto, camion e anche alcuni pullman. In particolare, si spiega dalla polstrada e dalla protezione civile regionale, la situazione e’ in via di ...

Maltempo - neve a Bologna : si attende la decisione in merito alle scuole chiuse a Bologna per domani 31 Gennaio [AGGIORNAMENTI LIVE] : La neve è giunta a Bologna, dove i fiocchi bianchi sono caduti per un paio d’ore. Ciò nonostante, a causa della precedente pioggia, la neve non ha imbiancato ancora la città. Come spiega il centro meteo regionale – la precipitazione – che ha interessato dalla mattinata anche il Piacentino, il Parmense e il Reggiano con alcuni centimetri caduti – si sposterà dalla mezzanotte sul versante est della Regione, in Romagna. Al momento le ...

Maltempo - bufera in Toscana : circolazione bloccata sulla Siena-Grosseto per neve - decine di auto intraversate [FOTO] : 1/26 ...

Maltempo - bufera in Toscana : circolazione bloccata Siena-Grosseto per neve - decine di auto intraversate [FOTO] : 1/26 ...

Maltempo - allerta neve cessata in Liguria : imbiancato solo l’entroterra : Si è chiusa alle 18 senza particolari criticità la seconda allerta nivologica in Liguria nel giro di pochi giorni. imbiancato l’entroterra, dove i fiocchi sono scesi soprattutto sul centro levante ligure, formando uno strato tra 18 e i 20 cm. “Non ci sono stati rovesci costanti, questo ha impedito fenomeni di picco – spiega Arpal – In costa invece si è trattato di ‘neve bagnata’, quindi non in grado di ...

Maltempo - allerta neve al Centro Nord : Fs conferma i piani neve e gelo : Il Gruppo FS Italiane ha predisposto anche per la giornata di domani, giovedì 31 gennaio, la fase di preallerta dei piani neve e gelo in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, in base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile. I servizi commerciali potranno essere ridotti o subire modifiche in base all’evoluzione delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ha già predisposto il monitoraggio ...

Maltempo - neve a Bologna e in Emilia : nella notte prevista anche in Romagna : Arriva la neve anche a Bologna, dove i fiocchi bianchi stanno venendo giù da un paio d’ore, ma a causa della pioggia che ha preceduto la debole nevicata, la città non risulta ancora imbiancata. Dalla mezzanotte – spiega il centro meteo regionale – la precipitazione – che ha interessato dalla mattinata anche il Piacentino, il Parmense e il Reggiano con alcuni centimetri caduti – si sposterà dalla mezzanotte sul ...

Maltempo - scuole chiuse giovedì 31 gennaio per allerta neve : la decisione dei Comuni : scuole chiuse per neve giovedì 31 gennaio? La decisione di sospendere le attività didattiche a causa dell'allerta neve durante i giorni della Merla è stata già presa da numerosi Comuni della Toscana, dove è prevista neve abbondante anche a bassa quota. Ma l'elenco è in aggiornamento: ecco le regioni più a rischio.Continua a leggere

Allerta Meteo Toscana : a Siena domani 31 Gennaio scuole chiuse per neve e Maltempo : Le scuole di ogni ordine e grado di Siena e i centri diurni per anziani e disabili del territorio comunale gestiti dalla Società per la salute rimarranno chiusi domani, giovedì 31 Gennaio. A stabilirlo un’ordinanza firmata dal sindaco Luigi De Mossi in conseguenza delle abbondanti nevicate che da questa mattina hanno creato disagi in città. “Ho firmato l’ordinanza – ha scritto il sindaco sulla sua pagina facebook – ...

Maltempo : neve sulla A1 in Toscana da Firenze a Chiusi : neve anche sull’autostrada A/1 in tutto il tratto fra Firenze Sud, Arezzo e Chiusi (Siena) ma senza problemi alla circolazione se non un aumento di prudenza alla guida. Nevicate, inoltre, con particolare insistenza su Casentino e Valtiberina dove la neve ha fatto la sua apparizione anche nel fondovalle. I passi dell’Appennino, seppur interessati da forti precipitazioni, sono transitabili con catene o gomme da neve. Precipitazioni ...

Maltempo Toscana - neve a Siena : coltre bianca in piazza del Campo [FOTO] : 1/50 Siena ...

Maltempo - emergenza neve al Centro Nord : “Fs cancella il 30% dei treni - inaccettabile” : “E’ inaccettabile che in previsione di una nevicata di pochi centimetri, assolutamente di carattere ordinario, il Gruppo FS abbia cancellato il 30% delle corse regionali sulle linee di collegamento tra Liguria e Piemonte. Il Gruppo FS dovrebbe ricordarsi che gestisce un servizio pubblico che deve essere garantito sempre. Ho presentato una interrogazione urgente con il collega Nico Stumpo, componente della Commissione Trasporti, per ...