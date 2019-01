L’Italia non cresce più - Conte : “Il Pil in contrazione anche nel quarto trimestre” : Il presidente del Consiglio Conte ha anticipato i dati negativi che domani verranno diffusi dall’Istat, lo ha fatto durante il suo intervento davanti agli industriali di Assolombarda: «I dati del quarto trimestre prevedono una contrazione del Pil, probabilmente verrà ufficializzato dall’Istat». E poi: «La manovra economica ci ha portati a rischiare...

Dolore cronico - 16 milioni di Italiani colpiti/ L'esperto 'Non ci si cura o si usano antidolorifici a caso' : Dolore cronico, 16 milioni di italiani colpiti/ L'esperto lancia l'allarme: "Non ci si cura o si usano antidolorifici non specifici"

Sci alpino - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia - 19 azzurri a caccia di medaglia. Spiccano Paris - Goggia - Brignone e Innerhofer : Sono state diramate le convocazioni per i Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. L’Italia sarà protagonista nella nota località scandinava con 19 azzurri che andranno a caccia di grandi risultati: in palio 11 titoli, cioè quelli delle cinque discipline individuali (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata per entrambi i sessi) e quello della prova a squadre. La nostra Nazionale ...

Napoli eliminato dalla Coppa Italia - i tifosi del Frosinone si "vendicano" su De Laurentiis : TORINO - Il Napoli ieri è caduto sotto i colpi di Piatek ed è stato eliminato ai quarti di Coppa Italia dal Milan. Il profilo twitter del Frosinone Calcio OFC , gestito dai tifosi della squadra ...

Se la Francia piange - l'Italia non ride : ... si infuocava in Parlamento sollecitando l'allora ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan a riferire nel merito di una partecipata dello Stato coinvolta in casi di corruzione internazionale, che " ...

Le sfortune del capitalismo Italiano non vengono (solo) dall’estero : Roma. Il 2 gennaio World confectionery group, del gruppo Investindustrial che fa capo all’imprenditore Andrea Bonomi, ha lanciato un’Opa totalitaria su Netra, multinazionale spagnola quotata a Madrid e leader europea nella produzione di cioccolato e cacao. Dieci giorni dopo sempre Bonomi ha portato

Ciak si vola : Nicola Lo Russo - il sergente che non è riuscito a cambiare l'Italia : Lo Russo prende presto il comando delle operazioni e con il suo modo di fare tragicomico cerca di mantenere alto il morale della truppa anche quando questa rimane isolata dal resto del mondo a causa ...

Vittorio Feltri - quello che non si può dire sul ses*** in Italia : 'Luxuria - gay e trans - ecco la verità' : Due fatti che la cronaca non può ignorare. Ma i fatti danno fastidio a chi non li vede. di Vittorio Feltri

'L'Italia non è un rischio' - Tria rassicura gli Usa sul debito : Il ministro dell'Economia ha incontrato il segretario al Tesoro statunitense Steven Mnuchin a Washington

Sea Watch - Corte di Strasburgo chiede all'Italia assistenza ma non lo sbarco : 'Sì all'assistenza, no allo sbarco'. La Corte di Strasburgo ha chiesto all'Italia di 'prendere il prima possibile tutte le misure necessarie per assicurare ai ricorrenti cure mediche adeguate, cibo e ...

Giovanni Tria in Usa : "Il debito dell'Italia non è un rischio" : L'Italia non è un Paese a rischio. E anche il suo elevato debito pubblico non è oggi meno sostenibile rispetto al passato: Giovanni Tria - in missione negli Usa dopo aver toccato Londra, Mosca e Pechino - consegna un messaggio rassicurante anche nelle mani di istituzioni e investitori americani, pur non nascondendo le incertezze legate al deterioramento dell'economia mondiale e il pericolo di una nuova recessione dietro l'angolo: ...