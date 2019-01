huffingtonpost

: I fascismi tra noi - HuffPostItalia : I fascismi tra noi - ezio14199935 : RT @gabrillasarti2: @aquilotto1963 @SkyTG24 Volevi dira tra Hitler e Merkel ? Ma vergogna di evocare fascismi e razzismi, quando sul popolo… - Stefano91053632 : RT @gabrillasarti2: @aquilotto1963 @SkyTG24 Volevi dira tra Hitler e Merkel ? Ma vergogna di evocare fascismi e razzismi, quando sul popolo… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) L'"avvertimento" arriva da Madeleine Albright, nata in Cecoslovacchia, di famiglia ebrea, due volte profuga (la prima a Londra per sfuggire ai nazisti, la seconda negli Stati Uniti per sfuggire ai sovietici) , figlia di un diplomatico, la prima donna segretario di Stato americano.Ed è contenuto nel suo ultimo libro ( HarperCollins, traduzione italiana appena uscita, "Fascismo", Chiarelettere), dedicato alle vittime del " fascismo di ieri e di oggi e a tutti coloro che combattono il fascismo negli altri e dentro di sé", consapevole di quanto scriveva Primo Levi che "ogni tempo ha il suo fascismo" (al frase riportata nella pagina dopo la dedica).Professore in" Practice of Diplomacy " alla Georgetown University School of Foreign Service, aveva appena cominciato a camminare quando Hitler, proprio come oggi, ottanta anni fa, il 30 gennaio del 1939, nell'anniversario della ...