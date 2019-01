Diciotti | Gasparri | ' A Salvini non basterà un video su Facebook'

Caso Diciotti - Gasparri : 'Ho chiesto a Salvini di presentarsi davanti alla Giunta per le immunità' : Il presidente ha quindi spiegato che "se il governo avrà cose da dire sarà lo stesso Salvini a riferircele, arricchendo la sua relazione". In merito all'iter da seguire, Gasparri ha quindi spiegato ...

