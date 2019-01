Spalletti sotto accusa, vinci una coppa o addio

lanotiziasportiva

(Di martedì 29 gennaio 2019) L’Inter vuole capire, sopratutto capire cosaha intenzione di fare con questa Inter.Altri interrogativi sono cosa fare con Perisic, certo, ma anche come invertire una direzione di marcia assai pericolosa imboccata nel 2019: la partita con il Sassuolo, in fondo, è stata preoccupante tanto quanto quella di due giorni fa.«Il presidente non era a Torino e così ci ha invitato per parlare della situazione », ha detto all’uscita Marotta, alle 23.20.È altrettanto evidente però che in prospettiva futura il discorso sia di natura completamente diversa. I risultati orientano tutti i discorsi. Enon fa eccezione. Lo scenario è doppio e in questo senso a fissare i punti di riferimento è il presidente, che a più riprese ha ricordato la voglia di vincere un trofeo già in questa stagione.Zhang più che mai presente e vicino alla squadraPer i più dubbiosi basti ...